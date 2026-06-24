Trong danh sách 29 luật có hiệu lực từ 1.7.2026, sẽ gồm các luật: luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2025, luật Báo chí, luật An ninh mạng, luật Dẫn độ, luật Phòng chống ma túy 2025...
Danh sách 29 luật sẽ có hiệu lực từ 1.7.2026:
|STT
|Tên văn bản
|1
Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2025, số 08/2026/QH16
|2
Luật Thủ đô 2025, số 02/2026/QH16
|3
Luật Tương trợ tư pháp về hình sự 2025, số 103/2025/QH15
|4
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 2025, số 101/2025/QH15
|5
Luật Dẫn độ 2025, số 100/2025/QH15
|6
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự 2025, số 102/2025/QH15
|7
Luật Tiết kiệm, chống lãng phí 2025, số 110/2025/QH15
|8
Luật Thương mại điện tử 2025, số 122/2025/QH15
|9
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2025, số 130/2025/QH15
|10
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, số 109/2025/QH15
|11
Luật số 136/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của Quốc hội
|12
Luật Báo chí 2025, số 126/2025/QH15
|13
Luật An ninh mạng 2025, số 116/2025/QH15
|14
Luật Công nghệ cao 2025, số 133/2025/QH15
|15
Luật Phòng, chống ma túy 2025, số 120/2025/QH15
|16
Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 127/2025/QH15
|17
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 2025, số 128/2025/QH15
|18
Luật Thi hành án dân sự 2025, số 106/2025/QH15
|19
Luật Xây dựng 2025, số 135/2025/QH15
|20
Luật Tình trạng khẩn cấp 2025, số 104/2025/QH15
|21
Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội
|22
Luật Chuyển đổi số 2025, số 148/2025/QH15
|23
Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi 2025, số 107/2025/QH15
|24
Luật Phòng bệnh 2025, số 114/2025/QH15
|25
Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2025, số 132/2025/QH15
|26
Luật Dân số 2025, số 113/2025/QH15
|27
Luật Viên chức 2025, số 129/2025/QH15
|28
Luật Quản lý thuế 2025, số 108/2025/QH15
|29
Luật Dự trữ quốc gia 2025, số 145/2025/QH15
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