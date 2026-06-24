Danh sách 29 luật có hiệu lực từ 1.7.2026

Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 2025, số 101/2025/QH15

Luật số 136/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của Quốc hội

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 2025, số 128/2025/QH15

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