Nhiều quy định mới trong sát hạch, cấp GPLX có hiệu lực từ 1.7

Theo đại diện Cục CSGT Bộ Công an, qua phân tích, Cục CSGT nhận thấy nhiều người sau sát hạch chỉ có kỹ thuật lái xe mà không có đạo đức tối thiểu, do đó vẫn mang theo thói quen xấu, ích kỷ khi tham gia giao thông.

Do đó, đại diện Cục CSGT cho hay, cơ quan này đã tham mưu Bộ Công an nhiều thay đổi trong các công tác sát hạch, quản lý lái xe theo hướng quy định chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe (GPLX) có được đạo đức lái xe (sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Thí sinh sẽ được xem video về các vụ tai nạn giao thông trước khi tham gia sát hạch ẢNH: TIẾN TRẠCH

Trong đó, thời gian tới sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống, nhưng không thi bài thi này như trước đây.

Thứ hai, học viên sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Thứ ba, hội đồng sát hạch sẽ thực hiện nhận diện thí sinh theo hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử.

Thứ tư, sẽ tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết. Cụ thể đối với mô tô hạng A, A1 sẽ tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi. Đối với ô tô hạng B sẽ tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi….

Thí sinh sẽ phải trải qua 12 bài sát hạch, gồm: Kiểm tra an toàn xe và xuất phát; vượt xe; tăng tốc, chuyển làn... cuối cùng là mở cửa xe và kết thúc ẢNH: TIẾN TRẠCH

Thứ 5, thời gian tới sẽ không còn kiểu "học mẹo, thi mẹo" và bổ sung thêm nhận thức về bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; bổ sung nhận thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông…

Thứ sáu, về nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô, Bộ Công an sẽ bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường như: xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…

Thứ bảy, về nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô, đoạn đường sát hạch tối thiểu sẽ là 5 km và phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông: ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Phần thi thực hành lái ô tô, đoạn đường tối thiểu sẽ là 5 km thay vì 2 km như hiện nay ẢNH: TIẾN TRẠCH

Thứ tám, Bộ Công an sẽ giảm thời gian cấp GPLX từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày và thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Giảm thời gian đổi GPLX từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày. Giảm thời gian cấp GPLX quốc tế từ 5 ngày xuống 2,5 ngày.

Theo đại diện Cục CSGT, thông tư quy định các nội dung trên đang được thực hiện theo thủ tục rút gọn để trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành, và dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1.7 tới.