Phát hiện thí sinh dùng tai nghe siêu nhỏ, camera cúc áo gian lận thi GPLX

Tối 10.6, Công an Hà Nội cho biết, Hội đồng sát hạch thuộc Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) vừa phát hiện một trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe.

Sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại Trung tâm Sát hạch và cấp GPLX Đức Thịnh (Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hải Nam), thuộc Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê (xã Phúc Thịnh, Hà Nội).

Thiết bị thí sinh dùng để gian lận bị cảnh sát thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, thí sinh L.S.V (28 tuổi, trú tại Cao Bằng) đã dùng điện thoại di động kết nối với tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai và camera ngụy trang dạng cúc áo để nhận thông tin hỗ trợ từ bên ngoài trong quá trình làm bài thi.

Qua công tác kiểm tra, soát xét trước khi vào phòng thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hội đồng sát hạch đã kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Các cán bộ đã thu giữ 1 điện thoại di động, 1 tai nghe siêu nhỏ được giấu trong tai và 1 camera ngụy trang dạng cúc áo.

Hội đồng thi lập biên bản sự việc đối với thí sinh S. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, hội đồng sát hạch đã dừng phần thi của thí sinh vi phạm, lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao người cùng tang vật cho công an xã Phúc Thịnh để xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội cho hay, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại các kỳ sát hạch lái xe nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp GPLX.

Công an Hà Nội khuyến cáo, việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ sát hạch không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông khi những người không đủ năng lực điều khiển phương tiện vẫn có thể được cấp GPLX.