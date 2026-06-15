Từ ngày 1.7.2026, dự kiến bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng

Theo bài đăng trên fanpage Cục Cảnh sát giao thông, dự kiến bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1.7.2026 ẢNH: THANH NAM

Theo bài đăng trên fanpage Cục Cảnh sát giao thông, dự kiến bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1.7.2026 được căn cứ vào quy định của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và văn bản pháp luật liên quan.

Thông tin trên bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1.7.2026 này đã khiến nhiều học viên thở phào, kỳ vọng giảm áp lực thi cử.



Không ít người cảm thấy lo lắng với phần sát hạch lái xe mô phỏng, phải đạt từ 35 điểm trở lên mới đậu

ẢNH: THANH NAM

Bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng khiến nhiều người vui

Bùi Thị Linh Chi (27 tuổi, học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Sóng Thần, P.Dĩ An, TP.HCM), bày tỏ sự vui mừng. Theo Chi, không phải ngẫu nhiên phần thi mô phỏng lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

"Kể từ khi được áp dụng, đây luôn là một trong những nội dung sát hạch gây tranh luận nhất trong chương trình thi lấy giấy phép lái xe ô tô. Bài thi yêu cầu học viên quan sát các tình huống giao thông được mô phỏng trên máy tính và nhấn phím đúng thời điểm xuất hiện nguy cơ mất an toàn. Thí sinh phải đạt tối thiểu số điểm quy định mới được tiếp tục các phần thi tiếp theo. Mục tiêu của phần thi là giúp người học nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và xử lý tình huống giao thông. Tuy nhiên, tôi cho rằng phần thi mang tính "mẹo", đòi hỏi ghi nhớ đáp án và thời điểm bấm phím hơn là phản ánh kỹ năng lái xe thực tế", Chi nói.

Anh Trần Quốc Bảo (32 tuổi, làm việc tại 171 Hai Bà Trưng, P.Xuân Hoà, TP.HCM) cho biết áp lực nhất chính là bài thi mô phỏng.

Anh Bảo kể vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi thi lấy giấy phép lái xe cách đây hơn một tháng. "Dù đã học khá kỹ nhưng tôi vẫn lo nhất phần mô phỏng. Có những tình huống xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn không chắc thời điểm nào là đúng để bấm. Nhiều người học thuộc lòng từng video chứ không hẳn hiểu bản chất tình huống giao thông", anh Bảo nói.

Theo anh Bảo, việc bỏ phần thi này sẽ giúp giảm áp lực đáng kể cho học viên. "Tôi nghĩ người học cần được đánh giá qua kiến thức luật giao thông và kỹ năng lái xe thực tế. Đó mới là những yếu tố quyết định khi tham gia giao thông ngoài đường", anh Bảo chia sẻ.

Phần sát hạch lái xe mô phỏng từng khiến nhiều người lo lắng ẢNH: THANH NAM

Tương tự, chị Nguyễn Thị Minh Anh (24 tuổi, làm việc tại 31 Lê Duẩn, P.Sài Gòn, TP.HCM) đang trong quá trình học lái xe bằng B cho biết thông tin này khiến nhiều học viên trong lớp cảm thấy nhẹ nhõm. "Mấy tháng nay chúng tôi truyền tay nhau các bộ đề mô phỏng, học thuộc từng tình huống. Có những người rất lái tốt nhưng lại sợ trượt vì bấm sai vài giây trong bài thi mô phỏng", chị Anh kể.

Trong các hội nhóm học lái xe trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc bỏ phần thi mô phỏng sẽ giúp quá trình sát hạch tập trung hơn vào năng lực thực tế của người điều khiển phương tiện. Đáng chú, có nhiều người liên tục thi trượt phần thi sát hạch lái xe mô phỏng nhiều lần đã "mở cờ trong bụng" khi nghe thông tin dự kiến bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1.7.2026.

Cần được cân nhắc kỹ lưỡng

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, một số người cho rằng việc bỏ hoàn toàn phần thi mô phỏng cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Anh Trần Văn Hùng (34 tuổi, làm việc tại số 8 Hoàng Văn Thái, P.Tân Mỹ, TP.HCM), cho rằng tâm lý phản ứng trước các nguy cơ giao thông là một yếu tố quan trọng đối với người lái xe.

"Các công cụ mô phỏng nếu được sử dụng như một hình thức đào tạo sẽ giúp người học nhận biết các tình huống nguy hiểm mà trong thực tế rất khó tái hiện. Vấn đề nằm ở cách thiết kế và đánh giá chứ không hẳn ở bản thân công nghệ mô phỏng", anh Hùng nhận định.

Cũng theo anh Hùng, nếu bỏ phần thi này thì cần nghiên cứu các hình thức thay thế để bảo đảm người học vẫn được tiếp cận với kỹ năng nhận diện nguy cơ và phòng tránh tai nạn.

Ông Tạ Công Lâm Quốc Phong, giáo viên dạy lái xe tại một trung tâm ở Q.Bình Thạnh (cũ), cho biết mục tiêu của bài thi mô phỏng là tích cực, song cách triển khai thời gian qua còn nhiều hạn chế.

"Nếu chỉ học thuộc thời điểm bấm phím thì chưa đạt được ý nghĩa đào tạo. Tuy nhiên, các tình huống mô phỏng vẫn có giá trị nhất định trong việc nâng cao nhận thức về an toàn giao thông", ông Phong nói.

Theo ông Phong, thay vì biến nội dung này thành một phần sát hạch bắt buộc, có thể duy trì dưới dạng học liệu hoặc chương trình đào tạo hỗ trợ cho học viên.

Một số giáo viên của các trung tâm đào tạo lái xe nhận định, dù phần thi mô phỏng có được bỏ hay không (vì đang chỉ là dự thảo), nhiều ý kiến cho rằng yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở chất lượng đào tạo lái xe.

"Thống kê từ các vụ tai nạn giao thông cho thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và văn hóa tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện. Thế nên việc cải cách sát hạch cần hướng đến mục tiêu tạo ra những người lái xe an toàn thay vì chỉ đơn thuần giảm bớt thủ tục. Nếu bỏ một phần thi nhưng đồng thời nâng cao chất lượng các nội dung còn lại thì đây là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nếu chỉ cắt giảm mà không có giải pháp bổ sung thì khó đạt được hiệu quả mong muốn", ông Phong nói thêm.