Danh sách các mẫu Galaxy A đủ điều kiện cập nhật One UI 7

Không có gì bất ngờ khi các thiết bị Galaxy cao cấp sẽ là những sản phẩm đầu tiên nhận được bản cập nhật One UI 7, tiếp theo là các thiết bị tầm trung và giá rẻ.

Mặc dù Samsung chưa công bố thời gian cụ thể cho việc phát hành One UI 7 cho dòng Galaxy A, tuy nhiên dự kiến sẽ không mất nhiều thời gian sau khi đợt triển khai đầu tiên bắt đầu. Bản cập nhật này hứa hẹn mang đến nhiều tính năng và cải tiến mới, khiến người dùng Galaxy háo hức chờ đợi.

Phần lớn điện thoại Galaxy A sẽ không nhận được One UI 7 trong tháng này? ẢNH: POCKET-LINT

Danh sách các điện thoại dòng Galaxy A dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật One UI 7 trong thời gian tới bao gồm Galaxy A73, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A16 (LTE), Galaxy A16 (5G), Galaxy A15 (LTE), Galaxy A15 (5G), Galaxy A14 (LTE), Galaxy A14 (5G), Galaxy A06, Galaxy A05 và Galaxy A05s.

Mặc dù danh sách trên chưa được Samsung xác nhận chính thức, tuy nhiên nó được tạo ra dựa trên phân tích chính sách cập nhật phần mềm của các thiết bị dòng Galaxy A, do đó có thể không khác biệt nhiều so với thông báo cuối cùng của hãng.

Khi nào One UI 7 bắt đầu triển khai?

Theo kế hoạch, Samsung sẽ bắt đầu triển khai One UI 7 vào ngày 7.4. Hầu hết các quốc gia sẽ nhận được bản cập nhật vào ngày này, trong khi một số khu vực như Mỹ và Canada sẽ phải chờ đến ngày 10.4. Người dùng tại Malaysia và Singapore sẽ gặp phải sự chậm trễ hơn nữa, với việc triển khai bắt đầu vào ngày 14.4.

Vietcombank cảnh báo khách hàng sử dụng hệ điều hành Android

Bản cập nhật One UI 7 đầu tiên sẽ có mặt trên dòng Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6. Vào cuối tháng 4, nó cũng sẽ được phát hành cho nhiều thiết bị Galaxy khác như Galaxy S24 FE, dòng Galaxy S23, dòng Galaxy Tab S10... Để xem danh sách đầy đủ các thiết bị dự kiến nhận được bản cập nhật vào tháng 4, người dùng có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web của Samsung.

Hiện tại, kế hoạch triển khai của Samsung không đề cập đến bất kỳ thiết bị Galaxy A nào, điều này cho thấy chúng có thể không nhận được One UI 7 trong tháng này. Tuy nhiên, do Galaxy A55 đã tham gia chương trình One UI 7 beta nên có khả năng sản phẩm này sẽ nhận được bản cập nhật cùng với các điện thoại cao cấp.