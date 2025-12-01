Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Danh sách các thiết bị nên tránh dùng pin sạc

Kiến Văn
Kiến Văn
01/12/2025 13:42 GMT+7

Trong cuộc sống hằng ngày, việc sạc đầy pin smartphone, laptop và các thiết bị điện tử đã trở thành thói quen quen thuộc.

Mặc dù pin sạc mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường, tuy nhiên vẫn có những trường hợp mà pin dùng một lần lại là lựa chọn tốt hơn. Điều này bắt nguồn từ một số lý do khác nhau.

Danh sách thiết bị nên tránh xa sử dụng pin sạc - Ảnh 1.

Pin dùng một lần phổ biến trong các thiết bị điện tử

ẢNH: REUTERS

Pin sạc không phải lúc nào cũng tốt

Một trong những lý do chính là tốc độ xả điện của các loại pin. Pin sạc thường xả điện ở mức ổn định cho đến khi gần cạn, dẫn đến sự giảm mạnh về điện áp. Ngược lại, pin kiềm dùng một lần xả điện theo cách có thể dự đoán, điều này rất quan trọng đối với các thiết bị an toàn như chuông báo khói và máy dò khí carbon monoxide, nơi mà hiệu suất đáng tin cậy là điều tối quan trọng.

Bên cạnh đó, điện áp của pin cũng là một yếu tố cần xem xét. Pin sạc AA hoặc AAA thường có điện áp danh định khoảng 1,2 V, trong khi pin kiềm cung cấp 1,5 V. Điều này có thể khiến một số thiết bị cũ hoặc thiết bị yêu cầu điện áp cao hơn không hoạt động hiệu quả với pin sạc.

Danh sách thiết bị nên tránh xa sử dụng pin sạc - Ảnh 2.

Nhiều lý do khiến pin dùng một lần được ưu tiên sử dụng hơn pin sạc

ẢNH: SLASHGEAR

Các thiết bị gia dụng tiêu thụ điện năng thấp như đồng hồ treo tường, điều khiển từ xa và radio nhỏ cũng thường sử dụng pin dùng một lần. Pin không sạc lại có thời gian sử dụng lâu dài và tỷ lệ tự xả thấp giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn trong các thiết bị này.

Cuối cùng, đối với những thiết bị ít sử dụng như đèn pin cắm trại, pin dùng một lần là lựa chọn đáng tin cậy hơn vì chúng có thể giữ điện trong nhiều năm mà không cần bảo trì.

Tóm lại, mặc dù pin sạc có thể cung cấp năng lượng cho hầu hết thiết bị, nhưng pin dùng một lần vẫn có vai trò quan trọng trong một số trường hợp nhất định. Khi lựa chọn pin, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các thiết bị quan trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Pin Pin sạc Thiết bị điện tử thiết bị gia dụng pin dùng một lần
