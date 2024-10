Danh sách những người nổi tiếng ủng hộ Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Phó tổng thống Kamala Harris từ lâu đã nổi tiếng với việc có nhiều bạn bè làm trong ngành giải trí ở Hollywood. Sự ủng hộ từ các ngôi sao dành cho Kamala Harris càng bùng nổ kể từ khi Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 và tán thành bà Kamala Harris làm ứng viên Đảng Dân chủ.

Bà Kamala Harris đã đi vào lịch sử khi là người phụ nữ da màu gốc Á đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ

ẢNH: ABCNEWS

Trong vài tuần qua, Beyoncé đã đóng góp hàng triệu USD và cho phép Kamala Harris sử dụng bài hát Freedom của cô làm nhạc nền cho chiến dịch tranh cử lịch sử của vị phó tổng thống 60 tuổi này.

Ngoài ra, hàng chục ca sĩ, diễn viên và người nổi tiếng đã biểu diễn tại các cuộc mít tinh, tổ chức các cuộc gọi online và sự kiện trực tuyến để gây quỹ cho tấm vé của Đảng Dân chủ, như chương trình: White Dudes for Harris, Comics for Harris và gần nhất là Swifties for Harris có sự tham gia của nữ ca sĩ Carole King.

Trung tuần tháng 9, trên tài khoản Instagram với hơn 283 triệu người theo dõi của mình, nữ ca sĩ tỉ phú Taylor Swift đã có một bài viết dài để lên tiếng ủng hộ Kamala Harris. Bên cạnh giọng ca You Belong With Me, còn có nhiều ngôi sao khác ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris theo nhiều cách lớn nhỏ khác nhau.

Sự ủng hộ mà các ngôi sao nổi tiếng dành cho Kamala Harris sẽ có tác động nhất định đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay

ẢNH: HONEY.NINE

Cặp anh em đình đám của làng nhạc Mỹ - FINNEAS và Billie Eilish đã ủng hộ Kamala Harris và Tim Walz trong một video đăng trên Instagram, đồng thời khuyến khích người hâm mộ và những người theo dõi họ lên kế hoạch đi bỏ phiếu. Minh tinh Jennifer Lawrence, tài tử George Clooney, ca sĩ Pink, Megan Thee Stallion hay nghệ sĩ John Legend cũng chia sẻ rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz. Trong khi đó, ca sĩ Bruce Springsteen gần đây đã gọi Donald Trump là "ứng cử viên tổng thống nguy hiểm nhất trong cuộc đời tôi".

Trong giới chính trị, cựu Ngoại trưởng và Tổng thống thứ 42 của Mỹ - Hillary Rodham Clinton và Bill Clinton hay vợ chồng Barack Obama cũng đứng về phía bà Kamala Harris sau khi ông Joe Biden từ chức.