Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỉ đồng của ông trùm cho vay nặng lãi

Chiều 17.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, về hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức tổ chức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam 12 bị can gồm: Trần Thanh Long (34 tuổi), Nguyễn Duy Khanh (cùng ngụ P.Hòa Cường Nam), Trần Minh Châu (cùng 45 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (50 tuổi, cùng ngụ P.Nam Dương), Hồ Gia Hân (33 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, cùng Q.Hải Châu), Phạm Sỹ Thành (44 tuổi, ngụ P.Thạc Gián), Trần Minh Sơn (ngụ P.Hòa Khê, cùng Q.Thanh Khê), Trần Hoài Nam (cùng 42 tuổi), Nguyễn Văn Lạc (49 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng); Trần Trọng Đức (40 tuổi, ngụ H.Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Gia Phúc (35 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM), Trần Quốc Trí (42 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM).

Đọc lệnh khởi tố ông trùm Nguyễn Duy Khanh (bìa phải) ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã chỉ đạo Công an Q.Hải Châu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, điều tra đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, hoạt động rộng khắp từ TP.HCM đến TP.Đà Nẵng.

Quá trình trinh sát xác định, mạng lưới cá độ bóng đá liên tỉnh này có quy mô đánh bạc lên đến hàng tỉ đồng, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu, xây dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều địa phương, tập hợp hàng chục đại lý cấp dưới, hàng ngàn con bạc sát phạt dưới hình thức cá độ qua mạng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, Khanh còn bị điều tra về hành vi cho vay nặng lãi ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, ngày 16.11, Công an Q.Hải Châu và Phòng An ninh mạng phối hợp Công an TP.HCM huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ với 12 tổ công tác đồng loạt đột kích nơi cư trú của 12 nghi phạm tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM, bắt giữ toàn bộ các nghi phạm cầm đầu, có vai trò quan trọng.

Điều tra ông trùm cho vay nặng lãi

Đáng chú ý, 12 bị can vừa bị khởi tố đều có nhiều tiền án, tiền sự, lai lịch bất hảo, là các đối tượng giang hồ cộm cán. Trong đó, bị can cầm đầu Nguyễn Duy Khanh còn đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi cho vay nặng lãi với nhiều tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án cá độ bóng đá.

Trước các chứng cứ, những nghi phạm trong đường dây này cuối cùng đã thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá.

Từ tháng 5.2024, ông trùm Nguyễn Duy Khanh liên hệ cu Tèo (chưa rõ lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng super master của nhà cái cá độ bóng đá qua mạng, hạn mức 900.000 yen.

Khanh gầy dựng mạng lưới gồm các đàn em thân tín, chia tách tài khoản trên thành nhiều trang mạng tổng đại lý (master), tổng (agent), thành viên (member) và giao lại cho các đầu mối cấp dưới để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

12 bị can cộm cán của đường dây cá độ bị khởi tố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua thống kê ban đầu, cơ quan công an xác định chỉ trong nửa năm qua, số tiền đánh bạc khoảng 2.000 tỉ đồng; chỉ riêng trong thời gian diễn ra giải bóng đá EURO 2024, số tiền cá độ bóng đá là 150 tỉ đồng.

Ngoài khởi tố 12 bị can, cơ quan công an khám xét nơi ở, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử và hơn 10.000 trang tài liệu liên quan.