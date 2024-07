Danh thủ Zico bị cướp ở Paris: Mất hơn 500.000 euro, đồng hồ Rolex, vòng kim cương

"Ông Zico rời khách sạn và di chuyển bằng taxi, mang theo một chiếc đồng hồ hiệu Rolex, một chiếc vòng cổ kim cương và nhiều tiền mặt được cất trong một chiếc cặp có giá trị. Cựu danh thủ 71 tuổi của CLB Flamengo và đội tuyển Brazil đã bị một người lạ mặt đánh lạc hướng và cả tài xế taxi, trong khi một người khác đã lấy cắp chiếc cặp từ phía sau xe", tờ Le Parisien tường thuật, ngày 26.7.

Cựu danh thủ bóng đá Brazil, ông Zico, hiện 71 tuổi, và là thành viên đoàn thể thao Brazil dự Olympic 2024 AFP

"Ngoài chiếc cặp có nhiều tiền mặt, ông Zico cũng bị những tên cướp lấy đi chiếc đồng hồ đắt tiền và vòng cổ kim cương, cùng nhiều tài sản khác trên người. Tổng số tiền được trình báo bị cướp lên tới hơn 500.000 euro. Các nhà chức trách Pháp đang mở cuộc điều tra để xác định những tên tội phạm", tờ Le Parisien chia sẻ.

Đây được xem là vụ cướp và trộm cắp thứ 2 có số tiền bị mất cắp rất lớn xảy ra khi Olympic 2024 còn chưa khai mạc (bắt đầu lúc 0 giờ 30, ngày 27.7, giờ Việt Nam).

Trước đó, cầu thủ Thiago Almada của đội tuyển Olympic Argentina bị mất trộm tại nơi tập luyện gồm nhiều tài sản và đồ trang sức, với tổng số tiền hơn 50.000 euro. Cầu thủ này đã gửi đơn khiếu nại đến nhà chức trách và ban tổ chức Olympic 2024 ở TP.Lyon, nơi xảy ra vụ trộm cắp.

Cùng diễn biến, đội xe đạp địa hình của Úc ngày 25.7 cũng trình báo, chiếc xe chở thiết bị thi đấu của đội đã bị đập phá và mất trộm hầu hết mọi thứ, trong lúc họ di chuyển từ Bỉ đến Pháp dự Olympic 2024.

Công tác an ninh thắt chặt trước giờ Olympic 2024 khai mạc AFP

Nhiều đoạn sông Seine, nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic 2024 được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Trước giờ khai mạc Olympic 2024, công tác an ninh đã thắt chặt tối đa tại thủ đô Paris (Pháp). Trong đó, khu vực tổ chức lễ khai mạc dọc theo một đoạn sông Seine được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là nơi các vũ công, nhạc sĩ trình diễn các tiết mục độc đáo trong lễ khai mạc Olympic. VĐV các đoàn thể thao cũng sẽ diễu hành trên các con thuyền dọc theo dòng sông, với Tháp Eiffel làm nền".

"Bất chấp những lo ngại về khủng bố và những thách thức về hậu cần, chính quyền nước Pháp đã thực hiện các biện pháp an ninh mở rộng, bao gồm cả một vành đai nhiều lớp và triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh và binh lính. Mặc dù vậy, người dân khi đến xem lễ khai mạc Olympic 2024 sẽ phải đối mặt với những hạn chế và một số vấn đề khác. Tuy nhiên, những nhà tổ chức vẫn quyết tâm tiến hành kế hoạch, tin rằng cảnh tượng lễ khai mạc sẽ vừa an toàn vừa ngoạn mục".