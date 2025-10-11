Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Đình Huy
Đình Huy
11/10/2025 10:16 GMT+7

Lực lượng chức năng cho biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m khiến việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn.

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 5 người chết tại ngõ 180 Kim Hoa, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Công an TP.Hà Nội đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Hà Nội làm 5 người tử vong - Ảnh 1.
Danh tính 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Hà Nội làm 5 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 5 người chết

ẢNH: PHẠM LINH

Theo đó, danh tính 5 nạn nhân được xác định là N.Đ.L (73 tuổi), H.T.H (69 tuổi), N.H.M (43 tuổi), Đ.T.S (37 tuổi) và N.M.V (6 tuổi).

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 5 giờ 36 ngày 11.10, xảy ra vụ cháy nhà tại địa chỉ số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa, P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhận được tin báo, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực số 10 đã xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh; trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2. Cạnh đó, ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm này, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 6 giờ, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong ra ngoài và bàn giao theo quy định.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Hà Nội làm 5 người tử vong - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại hiện trường vụ cháy

ẢNH: PHẠM LINH

Cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn trên, sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Thanh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Cạnh đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Ngoài ra, cần nghiên cứu các giải pháp quy hoạch lại các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Tin liên quan

Cháy nhà ống ở Hà Nội, 5 người chết

Cháy nhà ống ở Hà Nội, 5 người chết

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 11.10 tại ngôi nhà ống ở Hà Nội đã cướp đi sinh mạng 5 người. Người dân sống gần hiện trường cho hay thời điểm cháy lửa bùng dữ dội, họ nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực.

