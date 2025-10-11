Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà ống ở Hà Nội, 5 người chết

Nguyễn Trường
11/10/2025 09:26 GMT+7

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 11.10 tại ngôi nhà ống ở Hà Nội đã cướp đi sinh mạng 5 người. Người dân sống gần hiện trường cho hay thời điểm cháy lửa bùng dữ dội, họ nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực.

Sáng 11.10, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 5 giờ sáng cùng ngày tại ngôi nhà ống nằm trên phố Kim Hoa (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Khi hỏa hoạn xảy ra, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã hợp sức phá cửa, dùng bình chữa cháy mini và xịt nước nhưng không hiệu quả.

Người dân sống gần hiện trường cho hay, khoảng 5 giờ 10, cả khu nghe tiếng hô hoán vì hỏa hoạn. Thời điểm đó, trong ngôi nhà cháy có tiếng kêu cứu, nhưng cửa khóa trái.

Sau nửa tiếng dùng xà beng phá 2 lớp cửa và dùng hơn 20 bình chữa cháy mini cùng vòi nước ở chung cư bên cạnh để chữa cháy nhưng lửa vẫn bùng lên dữ dội.

Công an Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

