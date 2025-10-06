Hỏa hoạn thiêu rụi 7 căn nhà ở U Minh Thượng

Ngày 6.10, ông Dương Quốc Khởi, Chủ tịch UBND xã U Minh Thượng (An Giang) xác nhận vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở khu vực chợ, thuộc ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng gây thiệt hại 7 căn nhà.

Hiện trường vụ cháy, 7 căn nhà dân bị cháy hoàn toàn ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa xuất phát tại một căn nhà dân ở khu vực chợ thuộc ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng. Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều căn nhà khác.

Đám cháy nằm ở khu vực chợ nên đã thiêu rụi nhiều hàng hóa của người dân ẢNH: C.T.V

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tổ chức chữa cháy, không cho đám cháy lan rộng, đồng thời hỗ trợ người dân có nhà lân cận di dời tài sản ra xa đám cháy. Đến khoảng 4 giờ ngày 6.10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực xảy ra cháy nhìn từ trên cao ẢNH: C.T.V

Vụ vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng 7 căn nhà và nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi hoàn. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh An Giang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.