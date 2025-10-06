Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hỏa hoạn thiêu rụi 7 căn nhà ở U Minh Thượng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
06/10/2025 17:47 GMT+7

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chợ thuộc An Thạnh, xã U Minh Thượng (An Giang) khiến 7 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 6.10, ông Dương Quốc Khởi, Chủ tịch UBND xã U Minh Thượng (An Giang) xác nhận vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở khu vực chợ, thuộc ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng gây thiệt hại 7 căn nhà.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy, 7 căn nhà dân bị cháy hoàn toàn

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa xuất phát tại một căn nhà dân ở khu vực chợ thuộc ấp An Thạnh, xã U Minh Thượng. Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều căn nhà khác.

- Ảnh 2.

Đám cháy nằm ở khu vực chợ nên đã thiêu rụi nhiều hàng hóa của người dân

ẢNH: C.T.V

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tổ chức chữa cháy, không cho đám cháy lan rộng, đồng thời hỗ trợ người dân có nhà lân cận di dời tài sản ra xa đám cháy. Đến khoảng 4 giờ ngày 6.10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

- Ảnh 3.

Khu vực xảy ra cháy nhìn từ trên cao

ẢNH: C.T.V

Vụ vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng 7 căn nhà và nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi hoàn. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh An Giang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin liên quan

Cà Mau: Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm mì cay, hư hỏng 3 căn nhà lân cận

Cà Mau: Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm mì cay, hư hỏng 3 căn nhà lân cận

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 5 giờ ngày 28.7 tại xã Cái Nước (Cà Mau) thiêu rụi hoàn toàn một tiệm mì cay và làm hư hỏng 3 căn nhà lân cận.

Khám phá thêm chủ đề

hỏa hoạn AN GIANG cháy nhà chữa cháy thiêu rụi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận