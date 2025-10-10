Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 10.10, dù nước lũ đã rút nhưng nhiều đoạn đường trên quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu 1,5 m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.

Nước lũ khiến giao thông trên địa bàn xã bị chia cắt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, để ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội cùng lực lượng công an xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới khu vực bị ảnh hưởng, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân địa phương.