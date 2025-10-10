Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước
Video Thời sự

Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
10/10/2025 19:43 GMT+7

3 xe đặc chủng lội nước được Bộ Công an điều động đến vùng ngập lụt ở Hà Nội để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu, vận chuyển nhu yếu phẩm. Tính đến hết ngày 9.10, đã có 11.000 người dân vùng lũ được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 10.10, dù nước đã rút nhưng nhiều đoạn đường trên quốc lộ 3 (thuộc địa bàn xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu 1,5 m, khiến phương tiện vận tải, kể cả phương tiện cỡ lớn cũng không thể di chuyển.

Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước hỗ trợ dân vùng lũ Hà Nội - Ảnh 1.

Nước lũ khiến giao thông trên địa bàn xã bị chia cắt

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, để ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội cùng lực lượng công an xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới khu vực bị ảnh hưởng, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân địa phương.

Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước

Người dân TP.HCM gửi hơn 100 tấn hàng cứu trợ hướng về vùng lũ

Người dân TP.HCM gửi hơn 100 tấn hàng cứu trợ hướng về vùng lũ

Cùng hơn 100 tình nguyện viên mỗi ngày, người dân TP.HCM lặng lẽ gom góp hàng trăm tấn nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp sức đồng bào vùng lũ miền Bắc. Từ gạo, mì ăn liền đến quần áo và thuốc men, mỗi món quà đều mang theo tấm lòng bao dung và tinh thần đồng hành không ngừng nghỉ của một thành phố chưa bao giờ thôi sẻ chia.

