'Danh tính' đàn chim lạ xuất hiện ở Quảng Ngãi

Chiều 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Cường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực IX (Quảng Ngãi), cho biết qua xác minh bằng hình ảnh flycam, đơn vị xác định đàn chim di cư xuất hiện tại đầm La Băng, xã Đình Cương (Quảng Ngãi) là cò nhạn (còn gọi là cò ốc), không phải sếu cổ đen như nhận định ban đầu.

Đàn chim xuất hiện ở Quảng Ngãi là cò nhạn, không phải sếu cổ đen

Theo ông Cường, nguyên nhân dẫn đến việc nhận định nhầm là do hình ảnh người dân cung cấp trước đó bị mờ, chụp từ khoảng cách xa nên khó xác định chính xác loài chim.

Cò nhạn đang ăn tại đầm La Băng, xã Đình Cương (Quảng Ngãi) ẢNH: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC IX



