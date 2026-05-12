'Danh tính' đàn chim lạ xuất hiện ở Quảng Ngãi
Video Thời sự

Hải Phong
12/05/2026 16:39 GMT+7

Qua theo dõi và xác minh bằng flycam, lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi xác định đàn chim xuất hiện tại đầm La Băng là cò nhạn, không phải sếu cổ đen quý hiếm như nhận định ban đầu từ hình ảnh người dân cung cấp.

Chiều 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Cường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực IX (Quảng Ngãi), cho biết qua xác minh bằng hình ảnh flycam, đơn vị xác định đàn chim di cư xuất hiện tại đầm La Băng, xã Đình Cương (Quảng Ngãi) là cò nhạn (còn gọi là cò ốc), không phải sếu cổ đen như nhận định ban đầu.

Theo ông Cường, nguyên nhân dẫn đến việc nhận định nhầm là do hình ảnh người dân cung cấp trước đó bị mờ, chụp từ khoảng cách xa nên khó xác định chính xác loài chim.

Xác định đàn chim xuất hiện ở Quảng Ngãi là cò nhạn, không phải sếu cổ đen - Ảnh 1.

Cò nhạn đang ăn tại đầm La Băng, xã Đình Cương (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC IX


đàn chim lạ sếu cổ đen chim nhạn còn nhạn cò ốc đầm la băng
