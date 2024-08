Danh tính người ngồi trên chuyến bay 'suýt chết' cùng ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dư luận bất ngờ khi kể rằng ông từng suýt chết khi đi trực thăng với ông Willie Brown, cựu Thị trưởng San Francisco (bang California) và là bạn trai cũ của Phó tổng thống Kamala Harris.

Tuy nhiên, ông Brown sau đó lập tức phủ nhận từng ngồi cùng trực thăng với ông Trump.

Ít lâu sau buổi họp báo của ông Trump, tờ Politico ngày 9.8 có bài viết dẫn lời ông Nate Holden - cựu Ủy viên hội đồng thành phố Los Angeles và là cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang California - nói rằng ông mới là người ở trên chuyến bay cận kề cái chết với ông Trump khi chiếc trực thăng gặp sự cố.

Ông Donald Trump (thứ 2 từ trái sang) và ông Nate Holden (đầu tiên từ phải sang) tại khách sạn Ambassador thập niên 1990 CHỤP MÀN HÌNH POLITICO/NATE HOLDEN

“Willie là một anh chàng da đen nhỏ con sống ở San Francisco. Tôi là một anh chàng da đen cao lớn sống ở Los Angeles. Tôi đoán chúng tôi khá giống nhau", ông Holden nói.

Thực hư sự cố "suýt chết"

Ông Holden, hiện 95 tuổi, kể rằng vụ việc xảy ra vào năm 1990. Khi đó ông giữ liên lạc với đội ngũ của ông Trump, do ông Trump đang tìm cách để được xây dựng trên địa điểm của khách sạn Ambassador tại Los Angeles. Ông Holden khi đó đại diện cho quận nơi đặt khách sạn và ủng hộ dự án của ông Trump.

Cựu quan chức Los Angeles cho biết ông và ông Trump đã gặp nhau tại Tháp Trump ở bang New York, chuẩn bị bắt chuyến bay đến thành phố Atlantic (bang New Jersey) để tham quan sòng bạc mới Taj Mahal của ông Trump.

Ông Holden kể lại bản thân đã hơi lo về chuyến đi vì trước đó vào năm 1989, 5 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở New Jersey, bao gồm 3 giám đốc điều hành cấp cao của sòng bạc ông Trump sở hữu.

Tuy nhiên, ông Trump trấn an khi nói chuyến bay hiện tại do 2 phi công dày dặn kinh nghiệm điều khiển. Politico cho biết người anh trai quá cố của ông Trump là ông Robert, luật sư Harvey Freedman và bà Barbara Res - cựu phó chủ tịch điều hành phụ trách xây dựng và phát triển của ông Trump, cũng đi cùng chuyến bay.

Bà Res khẳng định người đi cùng ông Trump trên chiếc trực thăng khi đó là ông Nate Holden. Bà cũng đã viết về chuyến đi này trong cuốn sách “All Alone on the 68th Floor”.

Trả lời Politico, bà Res nói trong chuyến đi đó, các phi công bắt đầu sốt sắng khi chiếc trực thăng chao đảo trên mặt nước. “Từ khóe mắt, tôi có thể nhìn thấy trong buồng lái và những gì tôi thấy là cơ phó đang bơm một thiết bị bằng tất cả sức lực của mình. Phi công thông báo chúng tôi sẽ phải hạ cánh khẩn cấp. Lúc này, trực thăng rung lắc dữ dội", bà viết trong cuốn sách. Ông Donald và Robert Trump đã trấn an ông Holden.

Sau cùng, chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn tại New Jersey và mất một tiếng để đến thành phố Atlantic. “Có thể chúng tôi chưa làm được nhiều việc, nhưng chắc chắn nó là sự kiện đáng nhớ", theo bà Res.

Bà Res tiết lộ ông Trump thích đùa về việc nói mặt ông Holden đã trắng bệch khi ngồi trên trực thăng, nhưng chính mặt ông Trump mới trắng bệch.

Chiến dịch của ông Trump không phản hồi về câu chuyện của ông Holden và bà Res. Ông Holden cũng khẳng định không ai thảo luận chứ đừng nói đến là chỉ trích bà Kamala Harris như tuyên bố của ông Trump rằng ông Willie Brown đã "nói xấu" bạn gái cũ. Ông Willie và bà Harris đã chấm dứt mối quan hệ cách đây gần 3 thập niên, nhưng ông nói mình luôn là người hâm mộ và ủng hộ đương kim phó tổng thống.