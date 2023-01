Dành tình yêu thương để trẻ mồ côi có một cái tết ấm áp

Mong các con chăm ngoan, học giỏi

Sáng 14.1, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã đến thăm gia đình hai anh em L.M.K (sinh năm 2007) và L.N.T (2015) ở đường Ụ Cây, P.5, Q.8. Hai cháu đã mất đi người cha thân yêu trong dịch Covid-19. Cháu L.M.K được một nhà văn nhận bảo trợ, còn cháu L.N.T được nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhận bảo trợ cho đến khi 18 tuổi.

Những phần quà tết yêu thương nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn mang đến cho hai cháu K. và T. là những bộ quần áo mới, tờ báo xuân Thanh Niên, lịch bàn cùng những cuốn sách hay, thực phẩm dành cho ngày tết và phong bì lì xì 1 triệu đồng/cháu cùng số tiền bảo trợ tháng 1 và tháng 2.2023 cho hai trẻ.

“Các con tôi thật hạnh phúc khi được chú Toàn và nhà bảo trợ quan tâm, thăm hỏi thường xuyên. Đây là một may mắn cho các con và gia đình tôi. Tôi không biết nói gì, làm gì để cảm ơn chú Toàn, cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà bảo trợ. Tôi chỉ mong con sẽ ngoan, học giỏi để không phụ lòng các cô chú”, chị Nguyễn Thị Thanh Dung, mẹ của hai cháu, bày tỏ. Kể về chuyện học của hai con, chị Dung bộc bạch, nhờ sự bảo trợ, thương yêu từ chương trình, các con học giỏi, ngoan, tuy nhiên giống như mầm măng non, các con còn cần phải uốn nắn để lớn lên giỏi giang, sống có ích cho đời.

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chúc tết ba mẹ con chị Dung và dặn dò hai cháu: “Mong các con luôn cố gắng học tập, rèn luyện để mẹ vui, ba các con ở nơi nào đó cũng sẽ mỉm cười, không quá lo lắng cho hai con”.

Trước đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã đến thăm gia đình anh Diệp Đức Minh, nguyên phóng viên ảnh của Báo Thanh Niên, không may qua đời vì Covid-19 vào tháng 9.2021. Ngoài phần quà tặng của Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng lì xì cho 2 con của anh Minh để hai con vui tết. “Được nhận quà, được lì xì tết sớm, con vui lắm. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều”, cháu D.N.V, sinh năm 2013, con gái anh Minh, nói.

Chị Hoàng Trang, vợ anh Diệp Đức Minh, xúc động chia sẻ: “Dù ông xã tôi đã nghỉ hưu nhưng khi biết anh ra đi vì Covid-19, Báo Thanh Niên và đặc biệt là chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã luôn quan tâm, đồng hành để tôi và các con luôn thấy được an ủi, có động lực bước tiếp. Các con tôi dù mất đi người cha thân yêu nhưng được bù đắp niềm hạnh phúc, yêu thương khi có các cô chú đồng nghiệp của ba luôn bên cạnh”.

Tâm sự của chị Hoàng Trang cũng là tâm trạng của chị Đinh Thị Thu Oanh, vợ anh Trương Oanh Vũ, nhân viên Nhà in Báo Thanh Niên, đã mất do Covid-19, khi chúng tôi đến thăm, tặng quà tết cho hai con của chị.





Dành tiền để mẹ mua áo mới

Trong ngày 14.1, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, cũng đã đến nhà thăm hỏi 10 trẻ mồ côi ở H.Bình Chánh, Q.8 và Q.6, trao quà tết cho mỗi trẻ là phong bao lì xì 3 triệu đồng.

Nhận phong bao đỏ rực sắc xuân, cháu N.Ph, sinh năm 2011, nhà ở đường Phạm Thế Hiển, Q.8, mừng rỡ đưa cho mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Kiều: “Mẹ mua đồ tết cho con mẹ nhé”.

2 suất quà này giúp cha con em thật đúng lúc. Thay mặt gia đình và các con, em xin gửi lời tri ân đến ngôi nhà chung Báo Thanh Niên và quý bạn đọc cùng mọi người đã dành tình yêu thương cho các cháu để có một cái tết bình an, ấm áp. Anh Tăng Nguyễn Duy An (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Chị Kiều tâm sự: “Chồng mất vì Covid-19, em trước giờ ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con. Những tháng ngày qua, may nhờ có sự quan tâm của các đoàn thể, chính quyền địa phương và đặc biệt là Báo Thanh Niên, mẹ con em cũng đỡ vất vả phần nào”.

Tâm tư của chị Kiều cũng là điểm chung của các phụ huynh mà chúng tôi đến thăm hỏi, tặng quà. “Phần quà tết này có ý nghĩa với cha con em lắm. Mẹ hai cháu đã ra đi, gia đình cũng có nhiều người mất vì Covid-19, mẹ em chịu không nổi những mất mát đó cũng đã ra đi cách đây 4 tháng. Những lúc như thế này, được Báo Thanh Niên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, cha con em rất ấm lòng”, anh Hà Sơn Đông, nhà ở P.10, Q.8 chia sẻ, khi chúng tôi trao 2 bao lì xì cho con anh là H.Đ.Q, sinh năm 2013 và H.H.Y (2015).

Cảm ơn ngôi nhà chung Thanh Niên

Tối muộn ngày 12.1, sau mấy lần hẹn chúng tôi mới ghé được nhà chị Hà Thị Hường thuê trọ ở trong hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Khối, P.11, Q.Gò Vấp, để trao món quà tết cho 2 con chị. Từ khi chồng chị là anh L.T.N. qua đời tháng 8.2021 do dịch Covid-19, chị phải tất tả thay anh, vừa nhận đơn hàng khách đặt làm các loại bánh kem vừa ngược xuôi giao bánh. Anh chị có 2 con gái, cháu lớn học lớp 10, cháu nhỏ lớp 9. Hôm chúng tôi ghé cũng là lúc chị vừa giao hàng từ Bình Dương về. “Giờ lâm cảnh khó khăn, xa mấy cũng nhận đơn hàng, chỉ mong có kinh phí trang trải cuộc sống và lo cho con đi học anh ạ. Cảm ơn Báo Thanh Niên và chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã quan tâm, yêu thương các con trẻ như những người thân trong gia đình”, chị Hường xúc động nói.

Trước đó, tại phòng trọ của chị Nguyễn Thị Hiền ở đường TTH08, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, chúng tôi cũng trao cho chị và con trai suất quà tết 3 triệu đồng từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chị Hiền rưng rưng: “Báo Thanh Niên đã có nghĩa cử đẹp, dành tình cảm cho mẹ con em và gia đình các trẻ bất hạnh khác”. Chị Hiền bán hàng ở một cơ sở bách hóa gần phòng trọ, mức lương mỗi tháng 6 triệu đồng. Với thu nhập này, chị phải gói ghém vừa trả tiền thuê trọ cùng các sinh hoạt khác, vừa đóng tiền học cho con trai đang học lớp 4, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.

Rời nhà chị Hiền, chúng tôi ghé thăm 3 cha con anh Tăng Nguyễn Duy An đang trọ tại đường số 7, P.3, Q.Gò Vấp. Dịch Covid-19 ập tới, vợ anh là chị N.T.K.P mắc Covid-19 khi mang đứa con trong bụng mới 7 tháng tuổi. Chị được đưa vào khu cách ly, rồi chuyển đến bệnh viện dã chiến nhưng bệnh trở nặng, lại phải chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương mổ cứu con. Và chị ra đi mãi mãi khi cháu bé cất tiếng khóc chào đời trong nghịch cảnh. Anh An vừa chăm sóc con gái lớn T.H.A, lúc đó mới 7 tuổi ở phòng trọ, vừa lo cho đứa con sơ sinh ở bệnh viện. Khi TP.HCM hết giãn cách, anh An phải gửi bé sơ sinh (nay đặt tên là T.M.A, 15 tháng tuổi) về Bà Rịa-Vũng Tàu nhờ bên ngoại chăm sóc. Rồi anh lấy lại tinh thần, làm mọi việc để tiếp tục cuộc sống và rước cháu T.M.A trở lại phòng trọ. Gần tháng nay, anh phải nằm nhà do bị tai nạn giao thông khi chạy xe máy giao hàng để kiếm thêm chút tiền lo cho 2 con nhỏ. “2 suất quà này giúp cha con em thật đúng lúc. Thay mặt gia đình và các con, em xin gửi lời tri ân đến ngôi nhà chung Báo Thanh Niên và quý bạn đọc cùng mọi người đã dành tình yêu thương cho các cháu để có một cái tết bình an, ấm áp”, anh An nói với chúng tôi trước khi chia tay.