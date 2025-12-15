Danone Việt Nam và hành trình phi thường tiến vào 'kỷ nguyên mới'

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng khắt khe khi lựa chọn sữa công thức cho con, ưu tiên nền tảng khoa học, minh bạch nguồn gốc và an toàn tuyệt đối, Danone Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc với chiến lược đầu tư bài bản và dài hạn.

Bà Trần Thị Hoàng Thư, Giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam, cho biết: "hành trình phi thường" hơn một thế kỷ của tập đoàn đang được viết tiếp tại Việt Nam, thị trường được xem là trọng điểm trong khu vực.

Bà Trần Thị Hoàng Thư, Giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam

Hành trình phi thường

Năm 2017, trước những thách thức toàn cầu về môi trường, thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Danone chính thức xác lập triết lý "One planet, one health" - "Một hành tinh, một sức khỏe". Theo bà Hoàng Thư, đây không chỉ là tầm nhìn của tập đoàn mà còn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động kinh doanh.

Hơn 100 năm trước, năm 1919 tại Barcelona, câu chuyện của Danone khởi nguồn khi nhà sáng lập Isaac Carasso sử dụng men vi sinh của Viện Pasteur để tạo ra sữa chua nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. "Chính điểm xuất phát rất nhân văn ấy đã hình thành nên sứ mệnh cốt lõi của Danone: mang lại sức khỏe thông qua thực phẩm cho càng nhiều người càng tốt", bà Hoàng Thư nói.

Hiện Danone vận hành hai trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Pháp và Hà Lan, cùng sáu trung tâm nghiên cứu chuyên biệt , quy tụ hàng nghìn nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng và y tế. Aptamil, thương hiệu số 1* của Danone [MT1] trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, đã có hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng đầu đời, với trọng tâm là hệ miễn dịch, hệ vi sinh đường ruột (microbiome) và nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Công trình nghiên cứu dinh dưỡng khoa học cho trẻ của Danone & Aptamil

Một trong những thành tựu nổi bật là hệ công thức Synbiotic độc quyền, được cấp bằng sáng chế tại châu Âu, đã được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đặc biệt hiệu quả với trẻ sinh mổ. Theo Euromonitor International 2025, Aptamil hiện giữ vị trí top đầu tại châu Âu trong nhóm sữa công thức dành cho trẻ.

Tại Việt Nam, dấu mốc quan trọng của Danone diễn ra năm 2019, khi công ty chính thức trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng dòng Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3). Theo bà Hoàng Thư, đây là bước đi nhằm giải quyết "bài toán lớn nhất" của người tiêu dùng như minh bạch về xuất xứ và sự đồng nhất chất lượng so với tiêu chuẩn toàn cầu.

"Chúng tôi muốn phụ huynh Việt hoàn toàn an tâm rằng sản phẩm họ chọn cho con là hàng chính hãng, nguyên hộp, được kiểm soát nghiêm ngặt từ nhà máy Aintree tại New Zealand đến khi tới tay người tiêu dùng", bà nhấn mạnh.

Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (còn gọi là Aptamil New Zealand 3) là sản phẩm chiến lược của Danone Việt Nam trong phân khúc sữa công thức cao cấp, được nhập khẩu và phân phối chính hãng

Ở phân khúc cao cấp, Aptamil tạo khác biệt không chỉ bằng công thức Synbiotic độc quyền , mà còn bằng cam kết giữ trọn giá trị dinh dưỡng nguyên bản với quy trình kiểm soát khép kín từ sản xuất đến phân phối. Theo bà Hoàng Thư, trong dài hạn, Danone hướng tới các giải pháp dinh dưỡng ngày càng cá nhân hóa, phù hợp đặc điểm tiêu hóa và môi trường sống của trẻ từng khu vực, trong đó có trẻ em Việt Nam.

Bà Thư chia sẻ về hệ sinh thái dinh dưỡng và danh mục sản phẩm phong phú của Danone

Đầu tư dài hạn vì thế hệ tương lai

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Danone Việt Nam xác lập tầm nhìn 5 - 10 năm nhằm trở thành "đối tác dinh dưỡng được tin chọn của các gia đình Việt". Trụ cột chiến lược bao gồm nâng cao giáo dục về khoa học dinh dưỡng; mở rộng hợp tác nghiên cứu với các bệnh viện, tổ chức y tế; đầu tư đào tạo đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng trong nước; tăng cường ứng dụng công nghệ để tư vấn dinh dưỡng trực tuyến và nâng cao trải nghiệm mua sắm chính hãng.

Trong danh mục sản phẩm chiến lược, Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (Aptamil New Zealand 3) tiếp tục là sản phẩm mũi nhọn, dẫn dắt phân khúc cao cấp. Song song, Danone nghiên cứu mở rộng sang các nhóm dinh dưỡng y tế chuyên biệt và dinh dưỡng từ thực vật (plant-based) để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt.

Mặc dù chưa thiết lập trung tâm R&D riêng tại Việt Nam, tập đoàn vẫn tận dụng mạng lưới nghiên cứu toàn cầu để phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt.

Tại Việt Nam, Danone cam kết đưa đến người tiêu dùng các sản phẩm đạt chuẩn khoa học đồng nhất toàn cầu, đồng thời tăng cường hoạt động xã hội gắn với dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe trẻ em, góp phần cải thiện tầm vóc và chất lượng sống của thế hệ tương lai.

Danone tổ chức các hoạt động dành cho phụ huynh, góp phần lan tỏa kiến thức khoa học về nuôi dưỡng trẻ trong giai đoạn đầu đời

Với bà Hoàng Thư, điều đáng tự hào nhất không chỉ là tăng trưởng mà là niềm tin của phụ huynh Việt dành cho Aptamil trong phân khúc dinh dưỡng cao cấp. "Sự tin tưởng ấy là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư, mang tới những giải pháp dinh dưỡng tốt nhất, đồng hành cùng mỗi hành trình lớn khôn khác biệt của trẻ em Việt Nam", bà nhấn mạnh.

Công ty TNHH Danone Việt Nam là thành viên Tập đoàn Danone (Pháp), hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng với trọng tâm là các giải pháp dinh dưỡng cho trẻ em. Doanh nghiệp hiện phân phối chính hãng các sản phẩm Aptamil, nổi bật là Aptamil New Zealand 3, thuộc phân khúc sữa công thức cao cấp tại Việt Nam.

(*) Nguồn Euromonitor International Limited; Trong số các thương hiệu Sữa công thức dành cho trẻ (Growing up Milk). Dựa trên dữ liệu được báo cáo bởi Euromonitor International Limited.