Đạo diễn Đào Bá Sơn và họa sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà trong buổi giao lưu tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, chiều 25.11 ẢNH: TUYỀN LỤC

Chiều 25.11, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp cùng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức chương trình chiếu phim Long thành cầm giả ca thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác Female Landscape. Tại sự kiện, hai thành viên đoàn phim: đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn và họa sĩ, tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà cũng có phần giao lưu, bàn luận về chủ đề góc nhìn nữ tính và giải mã bài toán thiết kế phục trang trong phim đề tài lịch sử.

Long thành cầm giả ca được công chiếu năm 2010 chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phim tái hiện đời sống văn hoá, xã hội và thân phận tao loạn của con người Thăng Long trong giai đoạn lịch sử đầy biến động (1783 - 1813). Tác phẩm đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng trong nước và quốc tế, đặc biệt là ở hạng mục thiết kế mỹ thuật, phục trang.

Gian nan trong thiết kế phục trang phim lịch sử

Họa sĩ, Tiến sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ về quá trình thiết kế trang phục cho phim Long thành cầm giả ca ẢNH: TUYỀN LỤC

Đã 17 năm trôi qua kể từ khi thực hiện Long thành cầm giả ca, họa sĩ, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà cho biết bà vẫn còn rất nhiều cảm xúc, khi những thước phim cũ gợi nhớ nhiều kỷ niệm về quá trình tạo nên tác phẩm. Chuyên gia chia sẻ nhiều chuyện hậu trường về quá trình thiết kế trang phục cho các nhân vật trong phim, đặc biệt là nữ chính Cầm. Nhân vật có 7 lần cầm đàn hát trong phim, từ cô trò nhỏ mới học ca, học đàn (Hà Anh đóng) cho đến khi trở thành "đệ nhất ca nương" ở Long thành và tuổi xế chiều tàn úa (Nhật Kim Anh thủ vai).

"7 lần đàn hát ấy nói lên cả một chặng đường, không phải chỉ đối với nhân vật, mà còn phản ảnh cả một giai đoạn lịch sử của đất nước. Trong 7 lần xuất hiện ấy, cô Cầm đã biến đổi như thế nào, nhân vật đã sống ra sao, những trang phục đều nói lên hình ảnh, câu chuyện, bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử mà cô đã trải qua", NSƯT Thu Hà chia sẻ.

Quá trình thiết kế phục trang trong phim đề tài lịch sử là một thử thách lớn với NSƯT Thu Hà ẢNH: TUYỀN LỤC

Để hoàn thiện phục trang cho các nhân vật, họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hà đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời làm việc với các nghệ nhân tại những làng nghề ở Hà Nội. Với các nhân vật chính, bà cố gắng sử dụng đa dạng các loại lụa tơ tằm truyền thống từ làng nghề Vạn Phúc, La Khê. Trang sức trong phim cũng được chế tác tỉ mỉ từ các chất liệu như sừng, bạc, ngà…

Theo họa sĩ, các diễn viên đều thừa nhận trang phục góp phần giúp họ hóa thân tốt hơn vào nhân vật. "Nhật Kim Anh từng nói với tôi rằng khi mặc những trang phục này, cô ấy cảm thấy mình thực sự đã là Cầm. Ngay cả Quách Ngọc Ngoan (vai Tố Như/đại thi hào Nguyễn Du) hay Trần Lực (vai Nguyễn Khản) cũng cho biết trang phục hỗ trợ rất nhiều cho diễn xuất. Họ cảm thấy vai diễn được tôn trọng, từ đó có cảm xúc diễn xuất tốt hơn", bà chia sẻ.

Hình ảnh Cầm (Nhật Kim Anh) trong Long thành cầm giả ca ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

NSƯT Thu Hà cho biết, việc thiết kế phục trang cho hàng trăm nhân vật gặp không ít khó khăn do tư liệu lịch sử và di vật còn hạn chế. Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các đình, chùa và bảo tàng, bà đặc biệt ấn tượng với pho tượng Ngọc nữ ở chùa Dâu. Tác phẩm có niên đại khoảng thế kỷ 18, được tạo tác gần với tỷ lệ người thật và được xem là một hình mẫu tiêu biểu cho vẻ đẹp thuần Việt.

"Tôi đã xin chụp pho tượng ấy rất kỹ, sau đó bóc tách từng lớp chi tiết và vận dụng vào việc tạo hình nhân vật cô Cầm trong Long thành cầm giả ca", bà chia sẻ.

Giữ hồn Việt trong phim cổ trang

Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn quyết tâm quay Long thành cầm giả ca ở Việt Nam, thay đổi kịch bản để toát lên hồn Việt ẢNH: TUYỀN LỤC

Nhìn lại quá trình thực hiện Long thành cầm giả ca, đạo diễn Đào Bá Sơn cho biết ông luôn trân trọng sự đồng hành của ê kíp, đặc biệt là bộ phận phục trang và thiết kế mỹ thuật. Ông dành nhiều lời khen cho NSƯT Thu Hà, đánh giá bà là người am hiểu xã hội, thấu cảm những vấn đề lịch sử và khéo léo điều chỉnh phục trang cho phù hợp với từng nhân vật. Theo đạo diễn, phục trang có vai trò quan trọng trong việc thể hiện tính cách, khắc họa chân dung nhân vật, đồng thời góp phần tái hiện không gian và diện mạo của một giai đoạn lịch sử trên màn ảnh.

Đạo diễn Đào Bá Sơn cho biết, một trong những bài toán mà đoàn phim đặt ra cách đây 17 năm là làm thế nào để tác phẩm thực sự mang hồn Việt. "Lúc bấy giờ, chúng tôi phản đối việc sang Trung Quốc quay phim. Bản thân tôi khi ấy cũng chịu sức ép phải sang Trung Quốc quay. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng Long thành cầm giả ca có thể được thực hiện tại Việt Nam. Chúng tôi phải tính toán từng mét phim, từng chi tiết nhỏ, từ bờ thành, giếng nước…

Dù rất gian nan, chúng tôi vẫn tự tin có thể làm nên bộ phim với cảnh trí, màu sắc hoàn toàn thuần Việt, được quay tại Việt Nam, làm bật lên hồn cốt Việt trong tác phẩm", nhà làm phim kỳ cựu chia sẻ.

Nhà làm phim chia sẻ những hình ảnh ẩn dụ trong Long thành cầm giả ca ẢNH: TUYỀN LỤC

Đạo diễn cũng tiết lộ đoàn phim từng thay đổi kịch bản, chuyển hình ảnh dòng sông ở phần mở đầu và kết thúc câu chuyện của nhân vật Cầm sang hình ảnh giếng nước. Theo ông, dòng sông là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi cây đa, giếng nước lại gợi nét đặc trưng của làng quê Việt Nam. Đoàn phim đã mất nhiều thời gian tìm kiếm một chiếc giếng cổ có hình dáng phù hợp với hình ảnh chiếc đàn nguyệt trong phim.

"Ngay sau khi tìm được, tôi quyết định sửa lại kịch bản để câu chuyện phù hợp với hình ảnh chiếc giếng, một phần thể hiện văn hóa Việt, một phần nói lên thân phận con người. Vòng tròn của chiếc giếng mang ý nghĩa ẩn dụ về vòng đời một con người. Như cô Cầm từ thuở ấu thơ với gương mặt thiên thần in bóng xuống giếng, đến khi trở lại làng sau một đời chìm nổi, mái tóc đã bạc phơ", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, hình ảnh vòng tròn của chiếc đàn nguyệt, chiếc cối xay cũng được đạo diễn sử dụng như những ẩn dụ về vòng tròn số phận của mỗi nhân vật.

Hai khách mời chia sẻ nhiều kinh nghiệm về quá trình làm phim lịch sử cho sinh viên ngành điện ảnh ẢNH: TUYỀN LỤC