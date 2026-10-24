Nhật Kim Anh: Tôi không quá giàu, đầu tư cho sân khấu vì đam mê

Chia sẻ về thành tích vừa giành được, nữ nghệ sĩ bày tỏ cô đến với Cuốn truyện bị đốt để thỏa sức với một lĩnh vực mới trong nghệ thuật. Với Nhật Kim Anh, tấm huy chương vàng là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của vở diễn, đồng thời là một kết quả bất ngờ đối với “tay ngang” ở sân khấu như cô. “Thế nhưng diễn xuất đã là một phần trong con người của tôi. Dưới sự chỉ dẫn của NSND Hồng Vân đã giúp tôi có được thành công này”, Nhật Kim Anh chia sẻ.

Vì sao Nhật Kim Anh đầu tư cho kịch nói?

Nhật Kim Anh nhận huy chương vàng với vai Thắm trong Cuốn truyện bị đốt Ảnh: NVCC

Ngoài tham gia diễn xuất, Nhật Kim Anh còn là nhà đầu tư của Cuốn truyện bị đốt. Theo tiết lộ của nữ diễn viên, ê kíp vừa nhận được lời mời từ xã Long Điền (TP.HCM) để phục vụ cho cán bộ và bà con vào ngày 6.11. Với giọng ca Lâu đài cát, đây là “phát súng” đầu tiên cho hành trình đưa Cuốn truyện bị đốt đến với nhiều khán giả hơn.

“Tôi cũng từng suy nghĩ sẽ có một phiên bản ngắn hơn cho vở kịch khi đi lưu diễn nhưng để truyền tải hết ý nghĩa thì điều này hơi khó. Tôi đã nhiều lần họp cùng ê kíp và quyết định sẽ giữ nguyên thời lượng và tình tiết để người xem có thể hiểu được thông điệp của vở diễn”, Nhật Kim Anh chia sẻ.

Với Nhật Kim Anh, chiếc huy chương vàng lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với cô, đặc biệt là trong cột mốc cô thử sức ở sân khấu kịch. Không chỉ là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, người đẹp 8X cho rằng bản thân đã “vượt vũ môn” thành công. “Kết quả này ngoài sức tưởng tượng của tôi”, cô chia sẻ.

Nói về lý do gắn bó với sân khấu, Nhật Kim Anh cho biết ngoài niềm đam mê diễn xuất, mong muốn thử thách bản thân, điều thuyết phục cô còn là thông điệp ý nghĩa mà tác phẩm truyền tải.

Thông qua vở diễn, Nhật Kim Anh mong muốn mang đến góc nhìn mới cho khán giả về tác phẩm kịch nói đề tài chiến tranh Ảnh: NVCC

“Khi thử sức, tôi không đặt nặng vấn đề thu hồi vốn. Khi nhận một kịch bản về đề tài chiến tranh, tôi nghĩ cái mình thu về chính là sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. Có những cái ôm, giọt nước mắt sau khi theo dõi tác phẩm, tôi nghĩ đó là những giá trị tuyệt vời mình có được”, Nhật Kim Anh trải lòng.

'Tôi không quá giàu'

Bà mẹ 2 con nói thêm khi cô quyết định đầu tư Cuốn truyện bị đốt, nhiều người dành lời khuyên vì lo lắng về khả năng thu hồi vốn. Nữ diễn viên cũng đã lường trước những rủi ro nhưng không nghĩ tác phẩm lại nhận được sự yêu thương đến vậy.

“Qua vở diễn, tôi mong muốn truyền tải thông điệp về giá trị của hòa bình, tự do hiện nay. Tôi cũng muốn mọi người thấy rằng kịch về đề tài chiến tranh không nhàm chán mà nó rất thấm thía, có chiều sâu vô cùng”, cô nói.

Nói thêm về tâm thế làm nghề ở hiện tại, Nhật Kim Anh cho biết cô muốn sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật. Sao nữ 8X chia sẻ bản thân không “quá giàu” như mọi người đồn đoán, nhưng điều ưu tiên hơn cả chính là sự nhiệt huyết, nghiêm túc với từng lĩnh vực. “Không phải tôi không bận tâm đến cát sê, nhưng thông điệp của tác phẩm là điều khiến tôi chú tâm hơn”, cô chia sẻ.

Sau khi sinh con, Nhật Kim Anh nhanh chóng trở lại với phim ảnh, kịch nói và điều hành công việc kinh doanh. Chính điều đó khiến quỹ thời gian của cô ngày càng bận rộn. Chia sẻ thêm về việc chăm sóc bé, nữ diễn viên nói: “Dù khuya cỡ nào tôi cũng tranh thủ về để ngủ với con. Tôi cũng thủ thỉ với bé rằng: Mẹ đi làm là để kiếm tiền lo cho cuộc sống của con. Tôi vẫn đang cố gắng để vừa hoàn thành công việc, vừa làm tròn sứ mệnh của một người mẹ".