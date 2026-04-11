Đào đất xây hàng rào, phát hiện đầu đạn pháo 105 ly còn nguyên

Trần Ngọc
11/04/2026 16:43 GMT+7

Khi đào đất xây hàng rào, ông Nguyễn Văn Hội (60 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) phát hiện đầu đạn pháo 105 ly còn sót lại sau chiến tranh. Lực lượng chức năng địa phương đã lập khu vực cách ly để xử lý.

Ngày 11.4, Công an xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân ở ấp Long Hòa của xã về việc phát hiện đầu đạn pháo 105 ly chưa nổ, còn sót lại sau chiến tranh trong lúc đào đất xây hàng rào quanh sân nhà.

Lực lượng chức năng xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang khoanh vùng, thiết lập khu cách ly để xử lý an toàn đầu đạn pháo 105 ly phát hiện trong khu vực nhà ông Nguyễn Văn Hội

Theo Công an xã Nhơn Mỹ, một ngày trước đó, trong lúc đào đất xây hàng rào, ông Nguyễn Văn Hội (60 tuổi, ở ấp Long Hòa, xã Nhơn Mỹ) và người thân tá hỏa khi phát hiện một vật thể kim loại nghi đầu đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Thấy nguy hiểm, ông Hội liền đến Công an xã Nhơn Mỹ trình báo, nhờ cử lực lượng đến hiện trường xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhơn Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra, xác minh. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã triển khai các biện pháp khoanh vùng, thiết lập khu vực cách ly, không cho người dân tiếp cận nhằm đảm bảo an toàn và bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự để xử lý đầu đạn pháo.

Qua xác định ban đầu, vật thể là đầu đạn pháo 105 ly tương đối nguyên vẹn, còn sót lại sau chiến. Nhờ phát hiện kịp thời và lực lượng chức năng xử lý đúng quy trình nên khu vực nhà ông Hội được kiểm soát an toàn, không xảy ra sự cố.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo, người dân khi phát hiện vật thể lạ, nghi là bom, mìn, vật liệu nổ cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý tác động và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đào vuông tôm ở Cà Mau, phát hiện đầu đạn pháo 25 kg chưa nổ

Lực lượng công binh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau vừa thu gom và xử lý an toàn đầu đạn pháo do người dân phát hiện trong quá trình đào đất cải tạo vuông tôm.

