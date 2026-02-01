Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đào vuông tôm ở Cà Mau, phát hiện đầu đạn pháo 25 kg chưa nổ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
01/02/2026 16:45 GMT+7

Lực lượng công binh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau vừa thu gom và xử lý an toàn đầu đạn pháo do người dân phát hiện trong quá trình đào đất cải tạo vuông tôm.

Chiều 1.2, lực lượng công binh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tiến hành thu gom và xử lý an toàn đầu đạn pháo do người dân phát hiện trong quá trình đào đất cải tạo vuông tôm.

Cà Mau: Cải tạo ao nuôi tôm bất ngờ phát hiện đầu đạn pháo - Ảnh 1.

Lực lượng công binh xử lý an toàn đầu đạn pháo do người dân phát hiện trong quá trình ủi đất cải tạo vuông tôm

ẢNH: CTV

Khoảng 8 giờ cùng ngày, trong quá trình dùng xe ủi đất cải tạo ao nuôi tôm, ông Trần Văn Thắng (ở ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu, Cà Mau) bất ngờ phát hiện vật thể lạ bằng kim loại nghi là đầu đạn pháo chưa nổ, liền trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu phối hợp Công an xã Vĩnh Hậu có mặt tại hiện trường giăng dây, rào chắn bảo vệ, cắm biển cảnh báo và ngừng hoạt động cải tạo vuông tôm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Qua xác minh, đây là đầu đạn pháo 105 mm chưa nổ, còn sót lại trong chiến tranh, kích thước dài 50 cm, đường kính 105 mm, nặng 25 kg, bán kính sát thương từ 50 - 70 m, bán kính nguy hiểm từ 150 - 200 m.

Sau khi triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu đã báo cáo với lực lượng công binh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 30.1, trong quá trình cải tạo ao nuôi tôm, ông Lê Thanh Dân (ngụ ấp Bờ Sáng, P.Vĩnh Trạch, Cà Mau) cũng phát hiện đầu đạn pháo 105 mm chưa nổ và báo cơ quan chức năng xuống hiện trường khảo sát, thu gom và xử lý an toàn.

Nước sông Đà cạn trơ đáy lộ ra nhiều quả đạn pháo

Lực lượng chức năng TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã phát đi cảnh báo đến người dân về những khu vực nguy hiểm có thể có những quả đạn pháo từ thời chiến tranh để lại dưới lòng sông Đà.

Đạn pháo vuông tôm cà mau ao nuôi tôm Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự
