Chiều 21.8, tại lễ trao giải Vietnamese 2025 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, tác phẩm Mầm nhớ của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh đã bất ngờ giành trọn ba giải quan trọng: phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Đây được xem là cú “hat-trick” hiếm có trong lịch sử cuộc thi, ghi dấu ấn đậm nét cho một gương mặt đạo diễn thuộc thế hệ 10X.

Đức Anh vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc tên mình được xướng lên trên sân khấu ẢNH: VÕ THẮNG

"Ban đầu mình không dám đặt kỳ vọng nhiều, nghĩ nếu không được giải thì coi như một trải nghiệm để trưởng thành. Nhưng khi biết phim giành tận ba giải, thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc, cũng như thấy biết ơn những người đã đồng hành cùng mình thực hiện bộ phim này", Đức Anh chia sẻ.

Trước đó, hành trình đến với điện ảnh của chàng đạo diễn trẻ không hề bằng phẳng. Những va vấp, thử thách trong quá trình học tập và làm nghề từng khiến anh có lúc chùn bước.

Sinh năm 2000, Bùi Đức Anh bắt đầu yêu thích điện ảnh từ khá muộn. Ký ức của anh gắn liền với lần xem phim Em bé Hà Nội cùng mẹ và bà khi mới học lớp 6. Ban đầu, cậu bé thấy bộ phim có phần khô khan, nhưng càng lớn, Đức Anh càng bị cuốn hút bởi cách kể chuyện và sức mạnh hình ảnh. Từ đó, anh bắt đầu tự mày mò quay phim ngắn học sinh, vlog cá nhân, thử sức với dựng hậu kỳ, rồi quyết định thi vào ngành Đạo diễn truyền hình, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh bật mí, hai cái tên ảnh hưởng đến mình nhiều nhất là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên - đạo diễn Đinh Ngọc Diệp.

Đạo diễn 10X thắng 3 giải cuộc thi phim ngắn: ‘Hết đen đủi từ đây’

Vietnamese Short Film Contest 2025 ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi cao kỷ lục: 128 phim gửi về, 114 phim hợp lệ và 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi có thêm hạng mục phim tài liệu, thu hút đông đảo các nhà làm phim trẻ.

Đánh giá về sân chơi này, Bùi Đức Anh cho rằng cuộc thi ngày càng chuyên nghiệp. Sự ghi nhận từ cuộc thi đã mở ra một cánh cửa mới cho chàng đạo diễn trẻ. Anh tin rằng sau “cái duyên” với Mầm nhớ, con đường sự nghiệp sẽ bớt gập ghềnh hơn.