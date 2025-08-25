Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đạo diễn 10X thắng 3 giải cuộc thi phim ngắn: ‘Hết đen đủi từ đây’
Video Phim ngắn Vietnamese

Đạo diễn 10X thắng 3 giải cuộc thi phim ngắn: ‘Hết đen đủi từ đây’

Thắng Võ - Lê Nam
25/08/2025 16:41 GMT+7

Đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh (10X) với phim Mầm nhớ đã gây bất ngờ khi giành liền ba giải quan trọng tại Vietnamese Short Film Contest 2025, khẳng định bản lĩnh và đam mê điện ảnh sau nhiều hoài nghi.

Tự động phát

Đạo diễn 10X thắng 3 giải cuộc thi phim ngắn: ‘Hết đen đủi từ đây’

Đang chạy

Đạo diễn 10X thắng 3 giải cuộc thi phim ngắn: ‘Hết đen đủi từ đây’

Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

'Invitation from the Ocean' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Invitation from the Ocean' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Người tô điểm cái chết' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

'Người tô điểm cái chết' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

'Mầm Oải Hương' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Mầm Oải Hương' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Trói buộc' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Trói buộc' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Chiếc áo mới' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Chiếc áo mới' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Khoảng lấp lánh trong bóng tối' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Khoảng lấp lánh trong bóng tối' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Quẻ lộ tâm can' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Quẻ lộ tâm can' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Ephemeral' | Phim ngắn Vietnamese 2025

'Ephemeral' | Phim ngắn Vietnamese 2025

Chiều 21.8, tại lễ trao giải Vietnamese 2025 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, tác phẩm Mầm nhớ của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh đã bất ngờ giành trọn ba giải quan trọng: phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Đây được xem là cú “hat-trick” hiếm có trong lịch sử cuộc thi, ghi dấu ấn đậm nét cho một gương mặt đạo diễn thuộc thế hệ 10X.

Đạo diễn 10X Bùi Đức Anh giành 3 giải phim ngắn tại Vietnamese Short Film Contest 2025 - Ảnh 1.

Đức Anh vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc tên mình được xướng lên trên sân khấu

ẢNH: VÕ THẮNG

"Ban đầu mình không dám đặt kỳ vọng nhiều, nghĩ nếu không được giải thì coi như một trải nghiệm để trưởng thành. Nhưng khi biết phim giành tận ba giải, thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc, cũng như thấy biết ơn những người đã đồng hành cùng mình thực hiện bộ phim này", Đức Anh chia sẻ.

Trước đó, hành trình đến với điện ảnh của chàng đạo diễn trẻ không hề bằng phẳng. Những va vấp, thử thách trong quá trình học tập và làm nghề từng khiến anh có lúc chùn bước.

Sinh năm 2000, Bùi Đức Anh bắt đầu yêu thích điện ảnh từ khá muộn. Ký ức của anh gắn liền với lần xem phim Em bé Hà Nội cùng mẹ và bà khi mới học lớp 6. Ban đầu, cậu bé thấy bộ phim có phần khô khan, nhưng càng lớn, Đức Anh càng bị cuốn hút bởi cách kể chuyện và sức mạnh hình ảnh. Từ đó, anh bắt đầu tự mày mò quay phim ngắn học sinh, vlog cá nhân, thử sức với dựng hậu kỳ, rồi quyết định thi vào ngành Đạo diễn truyền hình, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh bật mí, hai cái tên ảnh hưởng đến mình nhiều nhất là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên - đạo diễn Đinh Ngọc Diệp.

Đạo diễn 10X thắng 3 giải cuộc thi phim ngắn: ‘Hết đen đủi từ đây’

Vietnamese Short Film Contest 2025 ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi cao kỷ lục: 128 phim gửi về, 114 phim hợp lệ và 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi có thêm hạng mục phim tài liệu, thu hút đông đảo các nhà làm phim trẻ.

Đánh giá về sân chơi này, Bùi Đức Anh cho rằng cuộc thi ngày càng chuyên nghiệp. Sự ghi nhận từ cuộc thi đã mở ra một cánh cửa mới cho chàng đạo diễn trẻ. Anh tin rằng sau “cái duyên” với Mầm nhớ, con đường sự nghiệp sẽ bớt gập ghềnh hơn.

Tin liên quan

Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

Ngày 21.8.2025, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025. Chương trình tổ chức tại Beta Cinemas - rạp số 1, tầng trệt, tòa nhà Pax Sky, số 26 Ung Văn Khiêm, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Báo Thanh Niên.

'Mầm nhớ' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese

'Mầm Oải Hương' | Phim ngắn Vietnamese 2025

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên Đức Anh Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đạo diễn Bùi Đức Anh điện ảnh phim ngắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận