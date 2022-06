Đạo diễn Justin Lin chỉ đạo phim 'One Punch Man'

Đạo diễn Justin Lin sẽ "lèo lái" phim chuyển thể từ manga ăn khách cùng tên là One Punch Man (tựa Việt: Thánh phồng tôm) cho hãng Sony. Thông tin này đến không lâu sau khi anh rời ghế chỉ đạo Fast X, phần thứ 10 trong series phim hành động đua xe đình đám Quá nhanh quá nguy hiểm (Fast & Furious).

Kịch bản phim do 2 nhà biên kịch của các tác phẩm Venom và Jumanji: The Next Level là Scott Rosenberg và Jeff Pinkner viết. Nam đạo diễn sinh năm 1971 bên cạnh việc chỉ đạo còn ngồi ghế sản xuất dự án. Trước khi chạm tay vào One Punch Man, Justin Lin là đạo diễn có tiếng ở Hollywood khi từng chỉ đạo 4 phần phim Fast and Furious (từ tác phẩm đầu tiên là Tokyo Drift - 2006).

Do họa sĩ truyện tranh ONE sáng tác từ năm 2009, manga One Punch Man (ban đầu là truyện tranh mạng, sau đó được xuất bản thành cuốn) ngay từ lúc ra mắt độc giả đã tạo "cơn sốt". Tác phẩm này kể về Saitama, anh chàng có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch chỉ với một cú đấm nhưng chưa bao giờ được mọi người công nhận là một siêu anh hùng. Nhân vật Saitama gây ấn tượng với đầu trọc, sống trong căn hộ tầm trung và hay săn hàng khuyến mãi. Sau khi gây tiếng vang tại thị trường Nhật, đến năm 2015, truyện "cập bến" thị trường Mỹ.





Hồi năm 2015, loạt truyện đã được chuyển thể thành anime, chất lượng tốt. Phim phát sóng được 2 mùa, kéo dài đến năm 2019. Hãng Sony đã mua bản quyền chuyển thể One Punch Man từ công ty Shueisha. Hiện ê-kíp của dự án đang làm việc, dự kiến bắt tay vào sản xuất phim vào cuối năm nay, nguồn tin của Deadline cho hay.