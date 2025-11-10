Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đạo diễn Kim Chang Min qua đời, chia sẻ sự sống mới cho 4 người

Cao Hân
Cao Hân
10/11/2025 17:08 GMT+7

Đạo diễn Kim Chang Min vừa đột ngột qua đời ở tuổi 40 sau một cơn xuất huyết não. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh đã trao tặng một món quà vô giá - sự sống mới cho 4 người khác thông qua việc hiến tạng.

Theo Chosun, đạo diễn Kim Chang Min đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7.11. Ngày 8.11, em gái của đạo diễn Kim đã thay mặt gia đình thông báo tin buồn qua mạng xã hội của anh. Cô viết: "Anh trai tôi, người đã ngã quỵ vì xuất huyết não vào ngày 20.10, đã không thể tỉnh lại bất chấp mong muốn của cả gia đình. Sau khi được chẩn đoán chết não vào ngày 7.11, anh đã chia sẻ sự sống mới của mình với 4 người thông qua hiến tạng và về với Chúa".

Em gái anh chia sẻ thêm: "Bề ngoài anh ấy có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại là một người ấm áp và mềm mỏng hơn bất kỳ ai. Tôi rất biết ơn nếu những ai nhớ đến anh có thể cầu nguyện và tưởng nhớ để con đường cuối cùng của anh không cô đơn".

Tang lễ của anh được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Guri thuộc Đại học Hanyang, Hàn Quốc; nơi an nghỉ cuối cùng của anh là Suwon Yeonhwa.

Tại nhà tang lễ, kịch bản của bộ phim ngắn cuối cùng mà anh ấp ủ, Reply (Hồi đáp), cũng được trưng bày như một lời từ biệt dang dở với điện ảnh.

Đạo diễn Kim Chang Min qua đời, chia sẻ sự sống mới cho 4 người - Ảnh 1.

Đạo diễn Kim Chang Min qua đời vì xuất huyết não

ẢNH: MK

Kịch bản cuối cùng là cứu người

Đạo diễn Kim Chang Min sinh năm 1985, anh vào ngành điện ảnh năm 2013 với tư cách là đội quản lý đạo cụ cho bộ phim The Suspect (Nghi phạm). Anh được xem là một bậc thầy thầm lặng cống hiến cho vô số đội ngũ sản xuất phim, bao gồm Ý chí anh hùng, Sát thủ nhân tạo, Vua bạch phiến, Thiên văn học: Hỏi bầu trời, Chờ cơn mưa Lính cứu hỏa.

Với vai trò đạo diễn, anh được biết đến là người truyền tải sự chân thành qua các tác phẩm chứa đựng những vết thương ngoài đời thực. Anh đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim nhân quyền cảnh sát cho bộ phim Someone's Daughter (2016) và đạo diễn phim ngắn Exit No. 3, Guui Station (2019).

Cuộc đời của đạo diễn Kim tuy ngắn ngủi, nhưng đến phút cuối cùng, đó là một kịch bản hoàn chỉnh với sự lựa chọn cứu người. Vị đạo diễn, người luôn tạo ra ánh sáng phía sau màn ảnh, giờ đây lại một lần nữa tỏa sáng với cuộc đời mới khi hiến tạng cứu sống 4 người.

Đạo diễn Kim Chang Min qua đời, chia sẻ sự sống mới cho 4 người - Ảnh 2.

Với vai trò đạo diễn, anh được biết đến là người truyền tải sự chân thành qua các tác phẩm chứa đựng những vết thương ngoài đời thực

ẢNH: CHOSUN

 

Tin liên quan

Diễn viên đóng 'Sa Tăng' trong 'Tây du ký' qua đời

Diễn viên đóng 'Sa Tăng' trong 'Tây du ký' qua đời

Nghệ sĩ gạo cội Lưu Đại Cương, người được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua vai Sa Tăng trong phim truyền hình 'Tây du ký' đã qua đời ở tuổi 78 vì bạo bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

qua đời Kim Chang Min xuất huyết não
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận