Đạo diễn Kim Chang Min qua đời, chia sẻ sự sống mới cho 4 người

Theo Chosun, đạo diễn Kim Chang Min đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7.11. Ngày 8.11, em gái của đạo diễn Kim đã thay mặt gia đình thông báo tin buồn qua mạng xã hội của anh. Cô viết: "Anh trai tôi, người đã ngã quỵ vì xuất huyết não vào ngày 20.10, đã không thể tỉnh lại bất chấp mong muốn của cả gia đình. Sau khi được chẩn đoán chết não vào ngày 7.11, anh đã chia sẻ sự sống mới của mình với 4 người thông qua hiến tạng và về với Chúa".

Em gái anh chia sẻ thêm: "Bề ngoài anh ấy có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại là một người ấm áp và mềm mỏng hơn bất kỳ ai. Tôi rất biết ơn nếu những ai nhớ đến anh có thể cầu nguyện và tưởng nhớ để con đường cuối cùng của anh không cô đơn".

Tang lễ của anh được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Guri thuộc Đại học Hanyang, Hàn Quốc; nơi an nghỉ cuối cùng của anh là Suwon Yeonhwa.

Tại nhà tang lễ, kịch bản của bộ phim ngắn cuối cùng mà anh ấp ủ, Reply (Hồi đáp), cũng được trưng bày như một lời từ biệt dang dở với điện ảnh.

Đạo diễn Kim Chang Min qua đời vì xuất huyết não ẢNH: MK

Kịch bản cuối cùng là cứu người

Đạo diễn Kim Chang Min sinh năm 1985, anh vào ngành điện ảnh năm 2013 với tư cách là đội quản lý đạo cụ cho bộ phim The Suspect (Nghi phạm). Anh được xem là một bậc thầy thầm lặng cống hiến cho vô số đội ngũ sản xuất phim, bao gồm Ý chí anh hùng, Sát thủ nhân tạo, Vua bạch phiến, Thiên văn học: Hỏi bầu trời, Chờ cơn mưa và Lính cứu hỏa.

Với vai trò đạo diễn, anh được biết đến là người truyền tải sự chân thành qua các tác phẩm chứa đựng những vết thương ngoài đời thực. Anh đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim nhân quyền cảnh sát cho bộ phim Someone's Daughter (2016) và đạo diễn phim ngắn Exit No. 3, Guui Station (2019).

Cuộc đời của đạo diễn Kim tuy ngắn ngủi, nhưng đến phút cuối cùng, đó là một kịch bản hoàn chỉnh với sự lựa chọn cứu người. Vị đạo diễn, người luôn tạo ra ánh sáng phía sau màn ảnh, giờ đây lại một lần nữa tỏa sáng với cuộc đời mới khi hiến tạng cứu sống 4 người.