Đạo diễn Lý An: 'Sẽ không làm thêm phim 3D nào nữa'

Bên cạnh những tác phẩm đậm tính nghệ thuật như Ngọa hổ tàng long, Chuyện tình sau núi..., đạo diễn Lý An cũng là một người nhanh nhạy với công nghệ, khi ông từng có những bước đi vô cùng đột phá trong dòng phim 3D với những tác phẩm như Billy Lynn và cuộc chiến nửa đời người hay Đàn ông Song Tử.

Đạo diễn Lý An và Will Smith trong phim Đàn ông Song Tử Deadline

Ở những tác phẩm này, ông đã thử nghiệm hệ thống máy quay mới với tốc độ khung hình cao và các công nghệ chống lão hóa cho nhân vật. Tuy vậy, cả 2 đều không được đánh giá cao, và được cho là "bước lùi" của vị đạo diễn.

Mới đây, nhân sự kiện được vinh danh tại Đại học New York vì thành tựu của mình, Lý An chia sẻ sẽ không sử dụng công nghệ mới nào cho bộ phim sắp tới - tiểu sử về Lý Tiểu Long có con trai đạo diễn đóng chính. Ông cũng đưa ra rất nhiều nhận định về dòng phim này, và đó không phải là lời ngợi ca.

Lý An cho biết Billy Lynn và cuộc chiến nửa đời người, Đàn ông Song Tử đều gặp phải sự chê trách vì tốc độ 120 khung hình mỗi giây, khiến các bộ phim trông giống như một vở kịch truyền hình nhiều tập hoặc một chương trình thể thao đi kèm tính năng làm mượt chuyển động.

Ở thời điểm ấy, với sự hậu thuẫn của công nghệ mới, Lý An mong muốn tạo ra cuộc chiến song đôi giữa Will Smith và phiên bản trẻ hơn của mình. Thế nhưng bởi tính không thật mà tác phẩm này đã khiến hãng Paramount thua lỗ hơn 100 triệu USD vì doanh thu phòng vé không mấy khả quan.

Đạo diễn cho biết: "Tôi đã thử tốc độ khung hình cao hơn và công nghệ 3D. Những hình ảnh đó thực sự rất sắc nét, nhưng cũng đồng nghĩa phải gánh vác áp lực rất lớn. Mọi việc mới mẻ nên đầy khó khăn. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết về cách làm những bộ phim ấy, bởi mọi người nhìn chung đều chưa thử qua dù chỉ một phút ở quy mô đó. Tôi đã làm 2 bộ phim với áp lực kinh tế, áp lực của hãng và một hướng đi mới mà chưa ai từng thử qua".

Trước thất bại này, ông từng thành công với Cuộc đời của Pi - bộ phim 3D mang về cho ông giải Oscar thứ 2 ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất vào năm 2013. Lý An cho biết: "Người ta có thể vẫn muốn duy trì làm phim 2D, nhưng riêng tôi nghĩ nó đã hoàn thành sứ mệnh từ những năm 1970. Ngày nay, cần phải có những cách diễn đạt mới, nếu không 500 năm sau người ta nhìn lại để rồi sẽ nói thập niên 1970 mới là đỉnh cao điện ảnh".

Ông cũng nói thêm, mình không muốn thử làm thêm tác phẩm nào nữa bằng công nghệ chống lão hóa cho nhân vật, sau thất bại trước đó của Đàn ông Song Tử. "Nói chung, không chỉ 2 phim của tôi, mà toàn bộ hệ sinh thái dành riêng cho tác phẩm 3D hiện nay... quá tệ", ông nhìn nhận.

Lý An cho rằng các rạp phim đã không đầu tư vào việc mua sắm phương tiện riêng cho dòng phim này, khiến chất lượng tác phẩm sụt giảm đáng kể khi chiếu ở các màn hình phổ thông, ngoại trừ IMAX. Ông không đổ lỗi cho khán giả vì chất lượng phim không tốt. Theo ông, phương tiện của 2D không thể sử dụng cho 3D, và ví nó như "một đứa trẻ nhỏ" với "một người tinh tế".

Con trai của Lý An sẽ đóng vai chính trong tác phẩm tiểu sử về Lý Tiểu Long Variety

Ông bày tỏ thêm những nguyên nhân trên cũng là lý do mà bản thân ông "phát triển một loại máy chiếu mới. Đó là một phương tiện mới mà nhà làm phim phải tiếp thu, khán giả phải làm quen, và vì vậy cần có thời gian". Vì lý do đó, Lý An cho biết sẽ không thực hiện bộ phim tiểu sử về Lý Tiểu Long ở định dạng này.

Ông nói: "Quả thật là quá khó khăn, đặc biệt là sau 2 bộ phim không thành công. 3D vẫn còn cần nhiều nỗ lực để trở nên quen thuộc và được thể hiện đúng với bản chất của nó. Tôi sẽ quay lại cách làm phim thông thường, cách làm phim truyền thống".

Bộ phim tiểu sử nói trên có tựa đề Bruce Lee do chi nhánh 3000 Pictures của Sony sản xuất, với kịch bản của Dan Futterman - biên kịch từng được đề cử Oscar cho các tác phẩm như Capote và Foxcatcher.