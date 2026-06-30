Đạo diễn Lý Hải tiễn biệt mẹ ruột qua đời ở tuổi 100

Chiều 30.6, đạo diễn Lý Hải thông báo về sự ra đi của mẹ ruột. Trên trang cá nhân, giọng ca Trọn đời bên em đăng tải dòng chia sẻ dài, bày tỏ nỗi tiếc thương trước sự ra đi của đấng sinh thành. Anh viết: “Tụi con chào má, má đi thanh thản nha. Cảm ơn má vì đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, những lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên má sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu”.

Lý Hải chia sẻ về đấng sinh thành

Khoảnh khắc tình cảm của Lý Hải bên mẹ Ảnh: NVCC

Theo Lý Hải, mẹ anh qua đời vào ngày 27.6, trong vòng tay yêu thương của gia đình và con cháu, hưởng thọ 100 tuổi. Lễ an táng được gia đình cử hành trang nghiêm và hoàn tất vào sáng 30.6. "Gia đình Lý Hải - Minh Hà xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo các cấp, quý đối tác, bà con, anh em, bạn bè và tất cả những người thân yêu gần xa đã gửi lời động viên, chia buồn và đến tiễn đưa má", đạo diễn phim Lật mặt 7: Một điều ước chia sẻ.

Nam đạo diễn nói thêm: "Trong những ngày tang lễ, nếu có điều gì sơ suất, gia đình kính mong quý vị niệm tình thông cảm và lượng thứ. Gia đình xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự yêu thương, sẻ chia và những lời cầu nguyện mà mọi người đã dành cho gia đình và cho má".

Đi kèm bài đăng, Lý Hải chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên mẹ được ghi lại qua nhiều năm. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn, động viên nam đạo diễn trước nỗi mất mát. NSND Mỹ Uyên viết: "Thành kính phân ưu, xin chia buồn cùng gia đình anh". Đạo diễn Trung Lùn nhắn nhủ: "Chia buồn cùng gia đình nhé anh trai".

Hình ảnh mẹ Lý Hải ngồi xe lăn đến ủng hộ phim Lật mặt 7: Một điều ước của nam đạo diễn Ảnh: NVCC

Thời điểm ra mắt phim Lật mặt 7: Một điều ước, mẹ của Lý Hải từng ngồi xe lăn, được con cháu đưa đến sự kiện để ủng hộ dự án mới của con trai. Khi chia sẻ về tác phẩm, nam đạo diễn cho biết: “Tôi muốn làm một điều gì đó cho gia đình mình, đặc biệt là mẹ. Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới làm được, đó là một bộ phim về gia đình, về tình mẹ. Tôi rất vui khi lần đầu tiên trong đời được giới thiệu mẹ và các anh chị em, các cháu đi thảm đỏ”.

Trong một chương trình truyền hình, Lý Hải cũng từng trải lòng về tuổi thơ nhiều vất vả. Anh kể từ năm 8 tuổi đã phụ giúp gia đình bằng nhiều công việc như bắt ốc, câu cá... Nhắc đến mẹ, nam đạo diễn nhớ như in một kỷ niệm khiến anh ám ảnh suốt nhiều năm. Hôm đó, mẹ sang Bến Tre (cũ) lấy hàng bằng xe kéo, còn anh trai chở anh bằng xe đạp. Cả ba hẹn gặp nhau lúc 17 giờ tại bến phà, nhưng hai anh em chờ đến tối vẫn không thấy mẹ nên bật khóc vì lo lắng.