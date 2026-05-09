NSND Mỹ Uyên, NSƯT Võ Minh Lâm ngồi 'ghế nóng' cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi

Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM Lý Việt Trung (bìa phải) và Phó giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM Trần Đình Ba trao giải nhất cho bé Nguyễn Ngọc Minh Châu Ảnh: BTC

Lan tỏa tình yêu sách qua cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi

Sáng 9.5, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I - năm 2025, với chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương. Cuộc thi có sự đồng hành của NXB Kim Đồng, NXB Tổng Hợp TP.HCM, Trường ĐH Cửu Long, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty Văn hóa Hương Trang, hướng đến mục tiêu chung là nuôi dưỡng văn hóa đọc và tình yêu sách trong thiếu nhi. Thành phần ban giám khảo vòng chung kết gồm có: ông Trần Đình Ba - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Tổng Hợp TP.HCM; NSND Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ (Kịch 5B); NSƯT Lê Trung Thảo, giảng viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM; NSƯT Võ Minh Lâm; bà Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký toà soạn Báo Phụ nữ TP.HCM.

Được phát động từ tháng 6.2025, cuộc thi thu hút sự quan tâm và tham gia của các em nhỏ và gia đình từ mọi miền Tổ quốc, lan tỏa đến các tỉnh thành xa. Sau các vòng thi sôi nổi, 6 thí sinh kể chuyện xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết, mang đến những câu chuyện đặc sắc với thông điệp ý nghĩa.

Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 2A7, Trường tiểu học Lômônôxốp - Hà Nội) xuất sắc giành giải nhất với phần nhập vai chú Dế Mèn đeo kính cận đáng yêu, tự tin kể lại hành trình trưởng thành của nhân vật trong Dế mèn phiêu lưu ký.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu kể chuyện về chú dế mèn Ảnh: BTC

Đại diện ban giám khảo, ông Trần Đình Ba đánh giá cao sự tự tin và khả năng truyền tải thông điệp của bé Minh Châu. Theo ông, chỉ trong khoảng 10 phút, thí sinh nhỏ tuổi đã khéo léo tóm lược tác phẩm dài, đồng thời làm nổi bật những bài học về sự khiêm tốn, biết sửa sai, tinh thần bênh vực kẻ yếu và sống vì cộng đồng mà nhà văn Tô Hoài gửi gắm. Phần trình bày còn gây ấn tượng bởi sự đầu tư chỉn chu về trang phục, đạo cụ và bài vè sáng tạo.

Giải nhì thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp (lớp 5/3, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.HCM) với phần kể chuyện sinh động, cuốn hút về quyển sách tranh Hàng xóm của tôi Totoro. Giải ba được trao cho em Phạm Minh Bảo Ngọc (lớp 5/6, Trường tiểu học Lê Văn Sĩ - TP.HCM), với tác phẩm Mưa đỏ. Các thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1, Trường tiểu học Đống Đa - TP.HCM), Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) và Huỳnh Phúc An (lớp 2/5, Trường tiểu học Bùi Văn Ba, TP.HCM) nhận giải khuyến khích.

NSND Mỹ Uyên và NSƯT Võ Minh Lâm trao giải nhì cho bé Văn Huỳnh Ngọc Diệp Ảnh: BTC

Trao tặng tủ sách, tiếp nối hành trình nuôi dưỡng văn hóa đọc

Một điểm nhấn ý nghĩa khác của chương trình là hoạt động trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (An Giang). Tủ sách gồm nhiều đầu sách do NXB Tổng Hợp TP.HCM cùng các em học sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc và Phạm Minh Bảo Ngọc gửi tặng, góp phần lan tỏa niềm vui đọc sách đến nhiều học sinh hơn.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, giúp trẻ em thêm yêu sách, biết cảm nhận và mạnh dạn chia sẻ những điều tốt đẹp từ trang sách bằng chính cảm xúc, suy nghĩ của mình. Theo bà Lý Việt Trung, trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, việc giữ gìn thói quen đọc sách và bồi đắp đời sống tinh thần cho trẻ càng trở nên quan trọng.

Đại diện ban tổ chức và các giám khảo chụp ảnh cùng 6 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Ảnh: BTC

"Một cuốn sách hay không chỉ giúp các em học thêm kiến thức. Quan trọng hơn, sách giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, biết rung động trước những điều tử tế trong cuộc sống. Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và học cả niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng, mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là phần thi của một em nhỏ, mà còn là một "hạt mầm yêu thương" được gieo vào cộng đồng", Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM nhận định.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Phụ nữ TP.HCM cũng chính thức phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần II - năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu sách, tạo sân chơi giúp các em rèn luyện khả năng đọc, cảm thụ và góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 19.5.



