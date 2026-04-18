TP.HCM thí điểm mô hình hội sách khuyến đọc tại chung cư

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (phải) dự lễ ra mắt hội sách khuyến đọc Ảnh: BTC

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, do Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với UBND P.Cát Lái tổ chức, với chủ đề: "Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách". Hội sách khuyến đọc tại chung cư lần đầu được tổ chức, là hoạt động thí điểm trong mục tiêu thúc đẩy văn hóa đọc đi sâu đi sát đến từng người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết: "Sở đã trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. Thực tế là các chung cư đều có các khu sinh hoạt cộng đồng, điều kiện rất tốt nhưng các em nhỏ lại thiếu nơi để sinh hoạt, mà đặc biệt là sinh hoạt gắn với tri thức. Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để Sở tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc trên nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố".

Trong khi đó, ông Phạm Văn Lành - đại diện lãnh đạo địa phương, nhấn mạnh việc hình thành thói quen đọc sách không thể diễn ra trong "một sớm một chiều" hay chỉ dừng lại ở phong trào nhất thời. Theo ông, để xây dựng văn hóa đọc bền vững, cần sự kiên trì vun đắp và duy trì mỗi ngày trong cộng đồng. "Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai và nhân rộng các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phong phú, thiết thực và bền vững", ông Lành nói.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư mở ra hướng đi mới trong đưa văn hóa đọc vào từng hộ gia đình Ảnh: BTC

Tạo sân chơi bổ ích, nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ em

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh - Trưởng ban quản lý chung cư cho biết hội sách nhằm tạo không gian và cơ hội để trẻ em được tiếp cận với sách, từng bước hình thành thói quen đọc thay vì phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ cư dân nội khu, Vista Verde được kỳ vọng trở thành mô hình tiên phong trong việc xây dựng văn hóa đọc tại các khu dân cư. Ban quản lý mong muốn có thể chia sẻ kinh nghiệm, cách làm này đến nhiều chung cư khác trên địa bàn phường và rộng hơn là toàn thành phố, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde tại P.Cát Lái diễn ra từ ngày 17-19.4, có sự tham gia của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam. Gian hàng tại đây vô cùng phong phú với nhiều đầu sách thiếu nhi hấp dẫn, các mặt hàng văn phòng phẩm cũng vô cùng bắt mắt. Ngay từ chiều trước khai mạc, gian hàng đã thu hút đông đảo cư dân đến tham quan, mua sắm.

Trong suốt 3 ngày diễn ra hội sách, ban tổ chức cũng mang đến nhiều sân chơi cho thiếu nhi như workshop sáng tạo, chú hề tạo hình bóng bay, vẽ tranh, tô màu… tạo không gian vừa học vừa chơi đầy hứng khởi. Vào 15 giờ ngày 18.4 tại phòng thư viện của chung cư, gần 40 em nhỏ sẽ tham gia buổi giao lưu với đại sứ văn hóa đọc - nhà văn, nhà báo Phương Huyền.

Bên cạnh đó, nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, viết lách và khả năng bày tỏ cảm nhận cá nhân, ban tổ chức phát động cuộc thi giới thiệu sách hay dưới hai hình thức: viết bài và quay video. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường, với tổng giá trị giải thưởng hơn 20 triệu đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 1.6.