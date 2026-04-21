Phát triển văn hóa đọc của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp năm 2026 Ảnh: BTC

Sự kiện diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, hội đồng sách doanh nhân, lãnh đạo hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, nhà báo... Hội thảo tập trung làm rõ vai trò của văn hóa đọc trong nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phát triển văn hóa đọc là nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nhấn mạnh trong chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2026, việc đặt ra vấn đề văn hóa đọc trong doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn vì nó có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tri thức. Ông Nguyễn Ngọc Hồi cho rằng với một đô thị kinh tế năng động như TP.HCM, yêu cầu học tập liên tục với đội ngũ doanh nhân ngày càng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Theo ông, phát triển văn hóa đọc cần được xác định là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, đồng thời là nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cũng nhìn nhận, việc phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản về tính hệ thống và phương pháp tiếp cận. Hội thảo là dịp để các đơn vị nhìn thẳng vào những khó khăn trong quản trị tri thức, từ đó tìm kiếm các cơ chế và giải pháp phù hợp hơn.

Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn Trần Hoàng phát biểu tại hội thảo Ảnh: BTC

Trong khi đó, ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cho rằng, mỗi doanh nhân như một "cuốn sách sống", có nhiều tấm gương tiêu biểu, tích lũy nhiều trải nghiệm thực tiễn, song nguồn tri thức quý giá này chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, ông nhận thấy nhiều cơ sở đào tạo đã sử dụng sách lấy các điển hình doanh nhân nước ngoài để truyền cảm hứng cho sinh viên, trong khi doanh nhân Việt Nam cũng có nhiều bài học kinh nghiệm phong phú, thiết thực.

"Tôi nghĩ rằng nếu doanh nghiệp nào xây dựng được văn hóa đọc, sự thành công của doanh nghiệp đó sẽ cao hơn. Nếu có văn hóa đọc tốt, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng tốt, cách hành xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp cũng tốt đẹp hơn. Chính vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này. Lần này, mục tiêu của ban tổ chức là không chỉ truyền cảm hứng văn hóa đọc trong doanh nghiệp mà còn chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất chính sách phát triển văn hóa đọc toàn diện", ông Trần Hoàng chia sẻ.

Đề xuất thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nghiệp

Hội thảo Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp năm 2026 có sự tham gia của nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung; ông Ngô Vi Đồng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ tin học HPT - Chủ tịch Hội đồng Sách doanh nhân); bà Nhan Húc Quân (Tổng giám đốc Công ty New Toyo Việt Nam); ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Phương Nam và Công ty CP Văn hóa sách Sài Gòn).

Tại hội thảo, nhiều tham luận đến từ các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hiệu quả cũng như những sáng kiến thúc đẩy văn hóa đọc trong môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng đề xuất một số định hướng nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng doanh nghiệp, như khuyến khích doanh nghiệp xây dựng tủ sách nội bộ; lồng ghép văn hóa đọc vào chương trình đào tạo nhân sự; hỗ trợ hình thành các không gian đọc và hệ sinh thái tri thức; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị xuất bản, giáo dục và truyền thông. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng giới thiệu Hội đồng Sách doanh nhân nhiệm kỳ 2026 - 2029, với mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái khuyến đọc, khuyến viết trong giới doanh nhân, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân có trí tuệ, để lại những di sản tri thức có giá trị lâu dài cho xã hội.

Đại diện lãnh đạo và ban tổ chức trao 2 giải nhì cho tác giả Đoàn Khuyên (thứ hai từ phải sang) và Cao Thị Xuân Lộc trong cuộc thi viết "Doanh nghiệp gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt năm 2026" Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là lễ trao giải cuộc thi viết "Doanh nghiệp gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt 2026". Sau 5 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận hơn 80 bài dự thi, trong đó có 52 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 9 tác phẩm xuất sắc để vinh danh, trong đó có 2 giải nhì (không có giải nhất), 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.