Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Đạo diễn Lý Khải Văn 'đột tử vì làm việc quá sức' là bịa đặt

Cao Hân
Cao Hân
30/09/2025 08:00 GMT+7

Tin tức về cái chết đột ngột của đạo diễn Lý Khải Văn đã trở thành một 'cơn bão' trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một tin đồn thất thiệt, bắt nguồn từ một câu cảm thán và bị kẻ xấu cố tình xuyên tạc để gây chú ý.

Ngày 28.9, tin đạo diễn Lý Khải Văn đột tử đã trở thành chủ đề nóng, được lan truyền rộng rãi. Theo QQ, nguồn gốc của tin đồn bắt nguồn từ lời cảm thán của một nữ diễn viên Đới Kiều Thiến trên tài khoản cá nhân. Nữ diễn viên này bày tỏ sự xót xa trước môi trường làm việc khắc nghiệt của giới giải trí và đưa ra ví dụ: "Gần đây có vị đạo diễn 28 tuổi vì liên tục làm việc cường độ cao, cộng thêm thức đêm, cuối cùng đã đột tử".

Ngay lập tức, một người dùng mạng xã hội đã thực hiện hành vi cắt ghép ảnh chụp màn hình và bịa đặt thông tin sai sự thật rằng Lý Khải Văn đột ngột qua đời do thức khuya làm việc quá 20 tiếng một ngày. Mục đích của hành vi này là nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đạo diễn Lý Khải Văn 'đột tử vì làm việc quá sức' hoàn toàn là bịa đặt - Ảnh 1.

Tin tức về cái chết của đạo diễn Lý Khải Văn đã trở thành chủ đề nóng, được lan truyền rộng rãi

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, tối 28.9, các phóng viên liên hệ trực tiếp với cảnh sát sở tại và nhận được câu trả lời: “Thông tin lan truyền trên mạng về việc đạo diễn 28 tuổi họ Lý đột tử vì thức khuya hoàn toàn là bịa đặt. Bản thân anh ấy đang có mặt tại đồn để trình báo. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra”. Bên cạnh đó, Lý Khải Văn đã có mặt tại đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Người đăng tin ban đầu sau đó cũng đã xóa bài đăng gây hiểu lầm.

Lý Khải Văn là một tài năng xuất thân từ Trường Thiết kế Rhode Island (RISD) danh tiếng, là đạo diễn, biên kịch, biên tập với nhiều thành tích đáng nể. Anh từng đoạt Giải Sư tử vàng Quảng cáo Trung Quốc, làm đạo diễn cho VICE và DISCOVERY Châu Á - Thái Bình Dương. Năm ngoái, tác phẩm điện ảnh nghệ thuật Bastard Seed (Hạt giống hỗn độn) của anh được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đạo diễn Lý Khải Văn 'đột tử vì làm việc quá sức' hoàn toàn là bịa đặt - Ảnh 2.

Năm ngoái, tác phẩm của Lý Khải Văn được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi

ảnh: 163

Môi trường làm việc độc hại biến tiết kiệm thành đánh đổi bằng tính mạng

Mặc dù Lý Khải Văn vẫn bình an, vụ việc lại trở thành tiếng chuông cảnh báo về tình trạng làm việc quá sức của ngành công nghiệp phim ngắn. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường trị giá tỉ đô, một bộ phim ngắn với dung lượng 60 đến 100 tập (mỗi tập 5 phút) bị ép phải hoàn thành chỉ trong khoảng 7 ngày, một khối lượng công việc lẽ ra phải kéo dài vài tháng. Để chạy đua với tiến độ này, các thành viên đoàn phim, bao gồm cả đạo diễn, phải làm việc khoảng 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện sức khỏe không đảm bảo.

Đạo diễn Lý Khải Văn 'đột tử vì làm việc quá sức' hoàn toàn là bịa đặt - Ảnh 3.

Mặc dù Lý Khải Văn vẫn bình an, vụ việc lại trở thành tiếng chuông cảnh báo về tình trạng làm việc quá sức của ngành công nghiệp phim ngắn

ẢNH: 163

Áp lực tài chính cũng là nguyên nhân chính với bối cảnh phim thường xoay quanh các gia tộc hào môn đắt đỏ, đoàn phim buộc phải làm việc thâu đêm suốt sáng để tiết kiệm chi phí thuê biệt thự, xe sang và thiết bị, biến việc tiết kiệm chi phí thành việc đánh đổi bằng sinh mạng. Hơn thế nữa, mỗi nhân sự phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, làm việc liên tục đến kiệt sức và dẫn đến những bi kịch như đột tử hay xuất huyết dạ dày của các phó đạo diễn.

Tin liên quan

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng

Giới giải trí Đài Loan đang bàng hoàng trước tin nam diễn viên nổi tiếng Trần Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55.

Khám phá thêm chủ đề

Lý Khải Văn qua đời đột tử bịa đặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận