Đạo diễn Lý Khải Văn 'đột tử vì làm việc quá sức' là bịa đặt

Ngày 28.9, tin đạo diễn Lý Khải Văn đột tử đã trở thành chủ đề nóng, được lan truyền rộng rãi. Theo QQ, nguồn gốc của tin đồn bắt nguồn từ lời cảm thán của một nữ diễn viên Đới Kiều Thiến trên tài khoản cá nhân. Nữ diễn viên này bày tỏ sự xót xa trước môi trường làm việc khắc nghiệt của giới giải trí và đưa ra ví dụ: "Gần đây có vị đạo diễn 28 tuổi vì liên tục làm việc cường độ cao, cộng thêm thức đêm, cuối cùng đã đột tử".

Ngay lập tức, một người dùng mạng xã hội đã thực hiện hành vi cắt ghép ảnh chụp màn hình và bịa đặt thông tin sai sự thật rằng Lý Khải Văn đột ngột qua đời do thức khuya làm việc quá 20 tiếng một ngày. Mục đích của hành vi này là nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tin tức về cái chết của đạo diễn Lý Khải Văn đã trở thành chủ đề nóng, được lan truyền rộng rãi ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, tối 28.9, các phóng viên liên hệ trực tiếp với cảnh sát sở tại và nhận được câu trả lời: “Thông tin lan truyền trên mạng về việc đạo diễn 28 tuổi họ Lý đột tử vì thức khuya hoàn toàn là bịa đặt. Bản thân anh ấy đang có mặt tại đồn để trình báo. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra”. Bên cạnh đó, Lý Khải Văn đã có mặt tại đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Người đăng tin ban đầu sau đó cũng đã xóa bài đăng gây hiểu lầm.

Lý Khải Văn là một tài năng xuất thân từ Trường Thiết kế Rhode Island (RISD) danh tiếng, là đạo diễn, biên kịch, biên tập với nhiều thành tích đáng nể. Anh từng đoạt Giải Sư tử vàng Quảng cáo Trung Quốc, làm đạo diễn cho VICE và DISCOVERY Châu Á - Thái Bình Dương. Năm ngoái, tác phẩm điện ảnh nghệ thuật Bastard Seed (Hạt giống hỗn độn) của anh được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm ngoái, tác phẩm của Lý Khải Văn được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi ảnh: 163

Môi trường làm việc độc hại biến tiết kiệm thành đánh đổi bằng tính mạng

Mặc dù Lý Khải Văn vẫn bình an, vụ việc lại trở thành tiếng chuông cảnh báo về tình trạng làm việc quá sức của ngành công nghiệp phim ngắn. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường trị giá tỉ đô, một bộ phim ngắn với dung lượng 60 đến 100 tập (mỗi tập 5 phút) bị ép phải hoàn thành chỉ trong khoảng 7 ngày, một khối lượng công việc lẽ ra phải kéo dài vài tháng. Để chạy đua với tiến độ này, các thành viên đoàn phim, bao gồm cả đạo diễn, phải làm việc khoảng 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện sức khỏe không đảm bảo.

Mặc dù Lý Khải Văn vẫn bình an, vụ việc lại trở thành tiếng chuông cảnh báo về tình trạng làm việc quá sức của ngành công nghiệp phim ngắn ẢNH: 163

Áp lực tài chính cũng là nguyên nhân chính với bối cảnh phim thường xoay quanh các gia tộc hào môn đắt đỏ, đoàn phim buộc phải làm việc thâu đêm suốt sáng để tiết kiệm chi phí thuê biệt thự, xe sang và thiết bị, biến việc tiết kiệm chi phí thành việc đánh đổi bằng sinh mạng. Hơn thế nữa, mỗi nhân sự phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, làm việc liên tục đến kiệt sức và dẫn đến những bi kịch như đột tử hay xuất huyết dạ dày của các phó đạo diễn.