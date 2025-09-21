Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng

Cao Hân
Cao Hân
21/09/2025 12:23 GMT+7

Giới giải trí Đài Loan đang bàng hoàng trước tin nam diễn viên nổi tiếng Trần Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55.

Theo Yahoo, sáng 19.9, một người bạn của Quang Tiền đã gọi điện báo cảnh sát sau nhiều ngày không thể liên lạc với nam diễn viên. Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà riêng của anh, phá cửa để vào và phát hiện anh đã tử vong. Tại hiện trường, nam diễn viên được phát hiện nằm gục trên sàn phòng khách. Điều đáng chú ý là bên cạnh thi thể anh, chỉ có chú chó cưng nằm canh giữ, không cho bất kỳ ai tiến lại gần. Lực lượng chức năng đã phải liên hệ với cơ quan bảo vệ động vật để hỗ trợ.

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng- Ảnh 1.

Diễn viên nổi tiếng Trần Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng

ẢNH: FBNV

Theo khám nghiệm ban đầu, không có dấu hiệu của một vụ án mạng. Vụ việc càng trở nên bí ẩn khi nam diễn viên được cho là vẫn khỏe mạnh trong lần xuất hiện cuối cùng trên sóng trực tiếp vào đầu tháng 9.

Đạo diễn Khâu Lê Khoan, một người từng làm việc với anh trong phim David Loman, bày tỏ sự bàng hoàng: "Những năm gần đây chúng tôi ít liên lạc, không rõ tình hình của cậu ấy. Tôi thực sự rất sốc khi hay tin Quang Tiền qua đời". Bà cũng kêu gọi công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình nam diễn viên trong thời điểm khó khăn này.

Sự nghiệp và những sóng gió của Trần Quang Tiền

Trần Quang Tiền là một gương mặt quen thuộc với khán giả, nổi tiếng qua các bộ phim ăn khách như David LomanSiêu cấp thiên binh. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh dần rút lui khỏi giới giải trí và chuyển sang kinh doanh bùa Phật, thường xuyên livestream trên mạng xã hội để bán hàng và tương tác với người hâm mộ.

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng- Ảnh 2.

Trần Quang Tiền là gương mặt quen thuộc với khán giả, nổi tiếng qua các bộ phim ăn khách

ẢNH: FBNV

Cuộc đời của nam diễn viên không thiếu những thăng trầm. Đáng chú ý nhất, anh từng bị tòa án tuyên phạm tội phỉ báng và buộc bồi thường 500.000 Đài tệ (hơn 400 triệu đồng) cho vợ chồng diễn viên Trần Quán Lâm vì những phát ngôn sai sự thật. Gần đây hơn, anh còn vướng vào một vụ tranh chấp buôn bán bùa hộ mệnh, bị buộc phải bồi thường 20.000 Đài tệ (hơn 17 triệu đồng).

Năm 2019, Trần Quang Tiền từng gây xôn xao dư luận khi có ý định nhảy cầu Trung Hiếu, nhưng may mắn đã được lực lượng cứu hỏa cứu kịp thời. Sự ra đi đột ngột của Trần Quang Tiền để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, khép lại một cuộc đời đầy sóng gió và thăng trầm của một ngôi sao từng được khán giả yêu mến.

