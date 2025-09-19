Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 30 vì bị côn trùng cắn

Theo People, nữ diễn viên Hy Lạp Marissa Laimou, 30 tuổi, được phát hiện tử vong tại căn hộ ở Anh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị côn trùng cắn. Cái chết đột ngột của cô đã khiến gia đình và bạn bè không khỏi bàng hoàng.

Người thân cho biết, thi thể của Laimou được một người bạn của gia đình tìm thấy. Trước đó, Laimou cảm thấy ngứa ngáy và đã đến gặp bác sĩ. Cô được kê đơn kháng sinh, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cái chết đầy xót xa đã đến với cô một cách bất ngờ khi một người bạn của gia đình đến thăm và phát hiện sự việc.

Bà Bessie Laimou, mẹ của nữ diễn viên, đau lòng chia sẻ: “Con bé đã vượt qua được căn bệnh ung thư, vậy mà cuối cùng lại ra đi vì một lý do thật nhỏ nhặt”.

Nữ diễn viên Marissa Laimou (trái) và mẹ của mình ẢNH: PEOPLE

Trước đó, Marissa Laimou vừa chiến thắng cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Theo lời bạn bè, cô là một người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với cuộc sống. “Sau khi khỏi ung thư, cô ấy không chịu ngồi yên. Laimou luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Cô đã xem vô số vở kịch, opera, ballet ở London và đang chuẩn bị cho một vở diễn mới”, một người bạn của cô chia sẻ.

“Cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, điềm tĩnh, có học thức, khiêm nhường và giản dị. Cô ấy yêu nghệ thuật và sân khấu. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình”, bà Chrysanthi Laimos, dì của cô bày tỏ. Cái chết đầy bi kịch của Laimou không chỉ là một mất mát lớn cho gia đình mà còn để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu mến cô.

Marissa Laimou sinh ra và lớn lên tại London, trong một gia tộc vận tải biển danh giá của Hy Lạp ẢNH: PEOPLE

Marissa Laimou sinh ra và lớn lên tại London (Anh), trong một gia tộc vận tải biển danh giá của Hy Lạp. Cô từng sang Mỹ học đại học chuyên ngành nhạc kịch, sau đó trở lại Anh và gặt hái thành công với vai chính trong vở Romeo & Juliet. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Laimou còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng hợp tác với nhiều nhà thiết kế danh tiếng và sáng lập công ty riêng.