Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 30 vì bị côn trùng cắn

Cao Hân
Cao Hân
19/09/2025 10:06 GMT+7

Nữ diễn viên Marissa Laimou đột ngột qua đời tại căn hộ riêng ở Anh, để lại nỗi bàng hoàng cho gia đình và bạn bè. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do biến chứng sau khi bị côn trùng cắn.

Theo People, nữ diễn viên Hy Lạp Marissa Laimou, 30 tuổi, được phát hiện tử vong tại căn hộ ở Anh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị côn trùng cắn. Cái chết đột ngột của cô đã khiến gia đình và bạn bè không khỏi bàng hoàng.

Người thân cho biết, thi thể của Laimou được một người bạn của gia đình tìm thấy. Trước đó, Laimou cảm thấy ngứa ngáy và đã đến gặp bác sĩ. Cô được kê đơn kháng sinh, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cái chết đầy xót xa đã đến với cô một cách bất ngờ khi một người bạn của gia đình đến thăm và phát hiện sự việc.

Bà Bessie Laimou, mẹ của nữ diễn viên, đau lòng chia sẻ: “Con bé đã vượt qua được căn bệnh ung thư, vậy mà cuối cùng lại ra đi vì một lý do thật nhỏ nhặt”.

- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Marissa Laimou (trái) và mẹ của mình

ẢNH: PEOPLE

Trước đó, Marissa Laimou vừa chiến thắng cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Theo lời bạn bè, cô là một người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với cuộc sống. “Sau khi khỏi ung thư, cô ấy không chịu ngồi yên. Laimou luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Cô đã xem vô số vở kịch, opera, ballet ở London và đang chuẩn bị cho một vở diễn mới”, một người bạn của cô chia sẻ.

“Cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, điềm tĩnh, có học thức, khiêm nhường và giản dị. Cô ấy yêu nghệ thuật và sân khấu. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình”, bà Chrysanthi Laimos, dì của cô bày tỏ. Cái chết đầy bi kịch của Laimou không chỉ là một mất mát lớn cho gia đình mà còn để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu mến cô.

- Ảnh 2.

Marissa Laimou sinh ra và lớn lên tại London, trong một gia tộc vận tải biển danh giá của Hy Lạp

ẢNH: PEOPLE

Marissa Laimou sinh ra và lớn lên tại London (Anh), trong một gia tộc vận tải biển danh giá của Hy Lạp. Cô từng sang Mỹ học đại học chuyên ngành nhạc kịch, sau đó trở lại Anh và gặt hái thành công với vai chính trong vở Romeo & Juliet. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Laimou còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng hợp tác với nhiều nhà thiết kế danh tiếng và sáng lập công ty riêng.

Tin liên quan

Diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời

Diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời

Diễn viên Trần Kỳ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13.9, hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của bà khiến làng giải trí Hoa ngữ thương tiếc.

Khám phá thêm chủ đề

Marissa Laimou ung thư qua đời côn trùng cắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận