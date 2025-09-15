Diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời

Theo Sina, nữ diễn viên Trần Kỳ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ 55 phút ngày 13.9 do nhồi máu cơ tim đột ngột. Được biết, bà qua đời chỉ 8 ngày trước thềm sinh nhật lần thứ 96 của mình. Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa.

MC nổi tiếng Tào Khả Phàm là một trong những người đầu tiên xác nhận thông tin này. Ông bày tỏ lòng tiếc thương: "Cầu chúc cô giáo Trần Kỳ ra đi thanh thản". Tào Khả Phàm chia sẻ rằng, ông từng có hai lần tiếp xúc với bà và đều có ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên là trong buổi họp mặt của đoàn phim Một gia đình Thượng Hải, lần thứ hai là khi ông có cơ hội trao cho bà giải Cống hiến đặc biệt tại Giải nghệ thuật biểu diễn kịch Bạch Ngọc Lan, một giải thưởng cao quý vinh danh những đóng góp trọn đời của bà cho nghệ thuật.

Diễn viên Trần Kỳ (phải) giành giải thưởng Cống hiến đặc biệt tại Giải nghệ thuật biểu diễn kịch Bạch Ngọc Lan ẢNH: SINA

Dấu ấn người bà nhân hậu trên màn ảnh

Sinh năm 1929, sự nghiệp nghệ thuật của bà Trần Kỳ là một hành trình dài đầy đam mê và cống hiến. Khởi đầu là một phát thanh viên với giọng nói truyền cảm, bà sau đó bén duyên với sân khấu kịch và dần trở thành một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh người bà nhân hậu, hiền từ do Trần Kỳ thể hiện đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả. Trong một bài viết vào tháng 10.1998, bà đã chia sẻ: "Từ vở kịch đầu tay của tôi, Người lái buôn thành Venice, tôi gần như luôn vào vai một người bà. Từ phim điện ảnh Thuốc cho đến các bộ phim truyền hình như Một gia đình Thượng Hải, Tân dòng sông ly biệt hay Ốc sên, tôi gần như trở thành 'chuyên gia bà nội'".

Ngay cả khi đã ở tuổi xế chiều, bà Trần Kỳ vẫn miệt mài với nghề. Diễn viên Tân dòng sông ly biệt đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng giải Cống hiến đặc biệt đầy ý nghĩa.