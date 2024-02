Đạo diễn Mỹ Martin Scorsese nhận giải Gấu vàng danh dự LHP Berlin 2024

LHP Berlin lần thứ 74 khai mạc với bộ phim Small Things Like These của nhà làm phim Bỉ Tim Mielants. Thành phần ban giám khảo năm nay gồm: Lupita Nyong'o, Brady Corbet, Hứa An Hoa, Jasmine Trinca…



Đạo diễn Mỹ Martin Scorsese REUTERS

Trong số 20 phim tranh giải Gấu vàng - Phim hay nhất, đáng chú ý là Small Things Like These, La Cocina, Black Tea, Another End, The Empire, Suspended Time, A Traveler's Needs…

Đạo diễn người Mexico Alonso Ruizpalacios đào sâu vào quá khứ của mình để tạo ra bộ phim La Cocina với góc nhìn khác biệt về cuộc sống, tình yêu và sự hỗn loạn xung quanh những người di cư làm việc trong một nhà hàng ở Quảng trường Thời đại của thành phố New York, Mỹ. Phim thể hiện số phận của những người di cư, những người còn lâu mới đến được miền đất hứa sau những chuyến hành trình dài và đầy nguy hiểm.

Trong khi đó, phim Small Things Like These của Tim Mielants có ngôi sao bom tấn Oppenheimer Cillian Murphy đóng chính. Tác phẩm dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Claire Keegan, phân tích sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức của cư dân một thị trấn nhỏ tại Ireland những năm 1980…

Đạo diễn Martin Scorsese từng thực hiện nhiều kiệt tác điện ảnh nổi tiếng thế giới như Taxi Driver (1976), The Departed (2006), The Wolf of Wall Street (2013), The Irishman (2019)… và mới nhất là Killers of the Flower Moon (2023).