Đạo diễn người Nhật nói lý do thực hiện phim về cặp song sinh Việt - Đức

Nguyễn Đức và đạo diễn Kohei Kawabata NVCC

Vừa qua, bộ phim Đức (Dearest Viet) của đạo diễn Kohei Kawabata được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế TP.HCM 2024 đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Hiện tại, bộ phim này cũng đã phát hành rộng rãi tại Nhật Bản và dự kiến sẽ ra mắt tại phòng chiếu Việt Nam trong thời gian tới.

Dearest Viet kể về cuộc sống đời thường của anh Nguyễn Đức kèm với những đoạn phỏng vấn ngắn và lồng ghép phim tư liệu. Đây là dự án tri ân 35 năm cuộc phẫu thuật thành công, tách cặp song sinh dính liền Việt - Đức, đồng thời còn đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam.

Bộ phim có thời lượng 73 phút, được ghi hình từ tháng 2 - 8.2023 NVCC

Đôi song sinh Việt - Đức chào đời tại Kon Tum năm 1981. Từ lúc mới sinh, họ dính liền nhau vùng bụng chậu, chung một đôi chân. Ca đại phẫu tách rời hai anh em diễn ra năm 1988 tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tạo nên dấu ấn lớn trong lịch sử y học Việt và ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.

Ca mổ tách thành công sau 17 tiếng. Việt sống đời thực vật 19 năm sau mổ với sự chăm sóc của các y bác sĩ Làng Hòa Bình ở Bệnh viện Từ Dũ. Đến năm 2007, Việt qua đời do viêm phổi, xuất huyết đường tiểu và suy thận. Nguyễn Đức lớn lên lập gia đình.

Thông qua những thước phim, khán giả thấy được một nửa của cặp song sinh dính liền đang được sống hạnh phúc bên những đứa con của mình. Dù phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật, Nguyễn Đức chưa bao giờ cho phép mình buông xuôi bởi anh hiểu rằng mình có được mọi thứ là nhờ những người xung quanh và từ người anh song sinh Nguyễn Việt.

Khi nói về lý do thực hiện bộ phim này, đạo diễn Kohei Kawabata bày tỏ: "Tôi đồng ý trở thành đạo diễn của bộ phim vì bất ngờ khi biết tin một trong hai người của cặp song sinh Việt và Đức vẫn sống kiên cường đến ngày nay. Khi đã qua tuổi 40, ánh mắt của Nguyễn Đức mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy miễn cưỡng khi vẫn gọi anh ấy là "Duc-chan" (chan là kính ngữ trong tiếng Nhật thể hiện người nói đang gọi một người mình quý mến). Càng nghe thêm về câu chuyện của Nguyễn Đức, tôi càng nhận ra cuộc sống của anh ấy đầy rẫy những thăng trầm. Từ đó, tôi cảm thấy hứng thú với những điều sâu thẳm trong tâm hồn của Đức. Anh ấy không phải là một vị thánh nhưng anh ấy có tràn đầy niềm tự hào và luôn đấu tranh với cuộc sống hằng ngày".

Nghị lực sống phi thường của anh Nguyễn Đức khiến đạo diễn Kohei Kawabata (bìa trái) nể phục. Dearest Viet sẽ tiếp tục được trình chiếu tại các rạp ở Nhật Bản, mang câu chuyện cảm động về tình thân, nghị lực và sự sống này đến với nhiều khán giả hơn nữa NVCC

Nói về kỳ vọng với bộ phim, nam đạo diễn người Nhật cho biết: "Tôi không có kỳ vọng cụ thể từ người xem. Tôi hy vọng mỗi người có thể hiểu theo cách của riêng của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ hài lòng nếu họ có thể cảm nhận được tầm quan trọng của hòa bình và bản chất của sự mong muốn hòa bình".

Kohei Kawabata là đạo diễn, nhà sản xuất phim và truyền hình chuyên về phim tài liệu xuyên biên giới. Đạo diễn đã đi tới hơn 33 quốc gia, vùng lãnh thổ ở 5 châu lục và 16 tiểu bang của Mỹ để sản xuất phim tài liệu về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm nhiều khu vực bất ổn nhằm có những thước phim nói hộ tiếng lòng nhỏ bé của những người được coi là ở rìa xã hội trên khắp thế giới.

Một số tác phẩm nổi bật của ông như: Silicon Valley Sengoku Jidai (2015), The Kyoto That David Bowie Love (2017), This Is Who I Am: Amalia Perez (2017), Illegal Immigration Highway (2018), Battle Over Abortion (2022), The Deadly Valley (2023)...