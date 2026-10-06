Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về tranh cãi

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây chú ý khi công bố tác phẩm phim hoạt hình đầu tay mang tên Thế giới trần trụi, xoay quanh hành trình thoát khỏi khu công nghiệp chăn nuôi của một chú gà tre. Tuy nhiên sau khi công bố, phim vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người đặt vấn đề về vai trò của những nhân sự sáng tạo trong ngành hoạt hình trước việc áp dụng AI vào khâu sản xuất của nam đạo diễn.

Phản hồi của Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trong lĩnh vực phim ảnh, anh yêu thích và ngưỡng mộ phim hoạt hình và phim tài liệu vì một thể loại cho sự bay bổng, một thể loại cho sự chân thật. Anh cũng không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân quý và thương những nghệ sĩ làm trong lĩnh vực này vì độ khó, sự kỳ công so với phim truyện nhưng lại âm thầm hơn.

“Ở Việt Nam, 2 lĩnh vực này còn khó khăn hơn vì thị trường quá nhỏ, người làm nghề ít có cơ hội được đầu tư thường xuyên và rất khó tập trung làm nghề, sống bằng nghề mà thường phải làm thêm thứ khác để sống, để nuôi đam mê”, Nguyễn Quang Dũng bộc bạch.

Nguyễn Quang Dũng không sốc trước những bình luận tiêu cực về dự án của mình Ảnh: Nhật Thịnh

Liên quan đến Thế giới trần trụi, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ khi thực hiện dự án, anh không nghĩ đến tiền lương mà dùng công sức để góp như một cổ đông trong dự án, chia sẻ với nhà đầu tư để giảm bớt kinh phí vì biết thị trường có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đạo diễn Đất rừng phương Nam khẳng định trong tác phẩm, AI chỉ là một công cụ, còn ê kíp thực hiện vẫn đầy đủ gồm nhóm biên kịch, họa sĩ phác thảo nhân vật - bối cảnh, DOP, dựng phim…. “Và AI đang học những thứ chúng tôi gửi, chứ không chỉ làm vài câu lệnh, vì sản phẩm thu tiền thì phải có nguồn bản quyền cho AI học”, anh viết.

Dù thừa nhận "không ưa" nhưng Nguyễn Quang Dũng cho rằng trí tuệ đã đến và sẽ thay thế nhiều thứ, nên không thể coi thường công nghệ. “Vì khi mình coi thường công nghệ là mình đang xem thường sự phát triển của con người, vì công nghệ là do con người tạo ra và sử dụng nó. Thay vì xem thường, sợ nó, thôi thì mình học để tiếp cận, để sử dụng nó. Có thể mình học được hoặc không, nhưng rồi sẽ có một thế hệ làm chủ các công cụ mới được tạo ra và phát triển theo thời đại”, anh nêu quan điểm.

Nguyễn Quang Dũng cho biết nếu thị trường hoạt hình truyền thống tại Việt Nam đủ lớn, đủ mạnh thì anh vẫn mong muốn làm theo cách truyền thống. Tuy nhiên, anh đặt vấn đề về mức độ đầu tư lẫn việc khán giả ra rạp, đồng thời nhận định đây là bài toán khó cho hoạt hình Việt. Dù luôn ủng hộ sức lao động, sáng tạo của con người nhưng Nguyễn Quang Dũng chọn sự hỗ trợ của AI trong Thế giới trần trụi. Bởi theo anh, "AI là công cụ, là giải pháp với tôi hiện nay mang tính khả thi nhất".

Những hình ảnh trong phim Thế giới trần trụi vừa được hé lộ Ảnh: NSX

Dù AI giúp Nguyễn Quang Dũng tiết kiệm hàng chục tỉ đồng cho dự án này nhưng anh khẳng định điều đó không đồng nghĩa kinh phí của Thế giới trần trụi là ít. Thậm chí, con số dự kiến cũng lên đến 15-20 tỉ đồng dù chưa tính lương đạo diễn và một số đồng nghiệp hỗ trợ. Từ câu chuyện này, Nguyễn Quang Dũng nhìn nhận: “Nếu như chúng ta làm hoạt hình theo cách truyền thống thì kinh phí sẽ cao hơn 1 phim truyện bình thường đang chiếu ngoài rạp, mà thị trường hoạt hình Việt Nam thì không ai dám chắc điều gì để đầu tư”.

Nam đạo diễn khẳng định bản thân không sốc khi nhận nhiều bình luận dành cho dự án, tuy nhiên, anh vẫn làm vì đây là một cơ hội khả thi. Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Tôi có thể đúng, có thể sai, có thể thất bại, có thể bị lên án… nhưng mình cũng đến tuổi phải làm những điều mình muốn. Mình cũng đủ trải nghiệm nhiều áp lực tương tự như vậy thì thôi để tôi nhận thêm lần nữa”.

Cuối bài viết, Nguyễn Quang Dũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã ủng hộ, đồng thời biết ơn sự chê trách vì giúp anh cố gắng hơn, không được chủ quan trong dự án của mình. Nam đạo diễn cho biết ban đầu, anh không dự định lên tiếng phân trần mà chọn tập trung cho công việc. Tuy nhiên, do có nhiều người gọi điện an ủi nên anh quyết định chia sẻ quan điểm của mình để họ an tâm.

Khi chúng tôi liên hệ, Nguyễn Quang Dũng cho biết bài đăng là quan điểm của anh về vụ việc.