Đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc trở lại với Cô đào hát

Buổi ra mắt sách Cô đào hát của Nguyễn Thị Minh Ngọc do Hội Nhà văn TP.HCM và NXB Sân khấu tổ chức, diễn ra sáng 19.9 tại TP.HCM.

NSƯT Thành Lộc và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc trong buổi giao lưu ra mắt sách Cô đào hát NHẬT THỊNH

Cô đào hát chọn in 6 kịch bản gồm: Cô đào hát, Vầng trăng ai xẻ, Tía ơi… má dìa, Giữa hai bờ sương khói, Hãy khóc đi em, Người đàn bà thất lạc. Đây là những kịch bản đã được dàn dựng trên nhiều sân khấu, được khán giả đánh giá cao về tính nhân văn, kết hợp đạo và đời.Chị còn là tác giả kịch bản các phim Hương Ga, Ngọc Viễn Đông, Hải Nguyệt...; cùng chấp bút kịch bản phim Song Lang với Leon Le; Sống trong sợ hãi với Bùi Thạc Chuyên…

Nguyễn Thị Minh Ngọc là phụ nữ Việt đầu tiên đưa tác phẩm VN vào sân khấu Off-Off Broadway (một dạng nhà hát sân khấu nhỏ, dưới 100 chỗ ngồi) tại New York (Mỹ) với 3 vai trò: tác giả, đạo diễn và diễn viên trong 2 vở Người đàn bà thất lạc (The Missing Woman) năm 2008 và Chúng tôi là… (We Are…) năm 2011.

Chị đoạt nhiều giải thưởng trong nước về văn học, sân khấu, điện ảnh. Định cư ở Mỹ từ năm 2005 nhưng Minh Ngọc vẫn thường xuyên về nước, làm việc với đồng nghiệp. Số tiền bán sách Cô đào hát được chị dành hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19.