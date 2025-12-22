Đạo diễn nói gì khi 'Mưa đỏ' lên sóng VTV giờ vàng cuối tuần?

Sau khi gây sốt ở phòng vé Việt với doanh thu hơn 700 tỉ đồng và giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, phim điện ảnh Mưa đỏ đến gần hơn với khán giả cả nước thông qua việc trình chiếu trên VTV và QPVN. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho người xem mà còn thể hiện nỗ lực của đơn vị sản xuất và các đài truyền hình trong việc đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Tâm sự của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

Hình ảnh trong phim điện ảnh Mưa đỏ Ảnh: TL

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền có bài đăng dài, chia sẻ về việc Mưa đỏ trình chiếu trên VTV. Cô bày tỏ: “Vậy là sau một hành trình dài Mưa đỏ chu du khắp các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ra cả ngoài lãnh thổ quốc gia… Thể theo nguyện vọng của nhân dân, phim sẽ lên sóng truyền hình toàn quốc”.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, đây là quyết định khá khó khăn ban đầu đối với Điện ảnh Quân đội. Bởi theo cô, khi chiếu trên truyền hình sẽ bị giảm về chất lượng âm thanh, hình ảnh và không gian thưởng thức so với việc trình chiếu ở rạp. “Nhưng không sao, sứ mệnh của Mưa đỏ là như vậy. Đó là hành trình phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân, là tác phẩm để tri ân những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân đẹp nhất cho đất nước và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình”, cô viết.

Chia sẻ thêm về hành trình của Mưa đỏ, đạo diễn cho biết giải thưởng, sự tôn vinh, lời khen ngợi hay chê trách, nhắc nhở của khán giả đều được ê kíp ghi nhận. Cô bộc bạch: “Mỗi bộ phim ra đời đều có sứ mệnh riêng và nhiệm vụ riêng của mình. Hành trình bao xa, dài hay ngắn… là nhờ vào sự yêu thương của khán giả. Nhưng nhiệm vụ cốt lõi, giá trị cốt lõi để từ đó tác phẩm ra đời thì ê kíp không được phép lãng quên”.

Ê kíp Mưa đỏ trong sự kiện trình chiếu phim ở Pháp Ảnh: TL

Cũng trong bài viết, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ thêm: “Là một người lính, tôi và đồng đội của mình tự hào đã cùng chung tay tạo nên một cơn Mưa đỏ thật đẹp trong sự nghiệp của mình, tự hào đã đóng góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử tới với mỗi người, mỗi nhà”.

Đạo diễn phim gửi lời cảm ơn ê kíp vì đã cùng tạo nên những ngày tháng ý nghĩa. Cô bật mí thêm: “Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong một dự án mới, tiếp tục hành trình của những người tí hon bước đi trên đại lộ. Con đường của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng luôn nhiều chông gai, thử thách, nhưng đó là con đường mà những người “tí hon” như chúng ta sẽ vẫn tiếp tục lựa chọn, theo đuổi”.

Trước đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên gồm Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hiếu Nguyễn… có mặt tại Pháp để tham gia lễ bế mạc Tuần lễ điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng. Trong khuôn khổ sự kiện này, phim Mưa đỏ được trình chiếu, nhận được sự đón nhận từ nhiều người. “Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành Mưa đỏ và đưa bộ phim đi một chặng đường rất xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán giả, cảm ơn những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, sự đồng cảm và động viên của mọi người, từ Việt Nam đến Paris”, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ tại sự kiện.