Đạo diễn Park Chan Wook nói gì khi 'Quyết tâm chia tay' không được đề cử Oscar?

Park Chan Wook thừa nhận sự nghiệp của mình có thể đã khác đi một chút nếu Quyết tâm chia tay không bị hắt hủi tại giải Oscar. Chia sẻ với tờ The New Yorker, vị đạo diễn cho biết "sẽ là đạo đức giả nếu phủ nhận thực tế rằng giải thưởng là yếu tố quan trọng nhất đối với việc thăng tiến của một nhà làm phim ở Hollywood. Nếu ai đó nhận được giải thưởng, điều đó có nghĩa là họ sẽ có nhiều quyền lực hơn, tự do sáng tạo hơn trong dự án tiếp theo của mình. Nó cũng có nhiều khả năng đem lại ngân sách lớn hơn, tùy thuộc vào giải thưởng mà họ được nhận".

Đạo diễn Park Chan Wook Variety

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ngay cả khi được trao giải Oscar, thì có lẽ mình cũng sẽ không tham dự. Đồng biên kịch Người hầu gái của Park Chan Wook - Chung Seo Kyung nói thêm rằng dù sao thì Park "thực sự không thích vẻ hào nhoáng khi tham dự các lễ trao giải".

Có một thực tế là Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc chưa bao giờ đưa bộ phim nào của Park Chan Wook vào danh sách đề cử cho hạng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của đất nước mình ở giải Oscar từ năm 2022 trở về trước. Và không thể phủ nhận Quyết tâm chia tay là bộ phim đầu tiên của vị đạo diễn có khả năng lớn chiến thắng ở hạng mục này.

Ông cũng từng nói với tờ IndieWire rằng Quyết tâm chia tay chắc chắn có ít yếu tố "đen tối" hơn so với các bộ phim trước đây của mình, vì vậy ông cũng hy vọng phim này sẽ tiếp cận được nhiều khán giả hơn.

Một cảnh trong phim Quyết tâm chia tay IMDb

Park Chan Wook nói: "Tôi luôn cho rằng mình đang thực hiện những câu chuyện tình yêu. Nhưng tôi nhận ra chưa có ai nói như vậy về phim của tôi. Họ thậm chí còn cười khi tôi đưa ra nhận xét như vậy và coi đó là trò đùa. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ về lý do tại sao. Những đánh giá về tác phẩm của tôi thường luôn nhắc đến bạo lực, dục tính. Đúng là nó có hơi nhiều. Lần này, tôi muốn thể hiện điều gì đó khác biệt".

Mới đây, ông đã chỉ đạo 3 tập đầu tiên của loạt phim The Sympathizer (Cảm tình viên) do hãng A24 và HBO phối hợp sản xuất. Tác phẩm có sự tham gia của nhiều diễn viên, trong đó bao gồm Robert Downey Jr. - người chiến thắng mới nhất ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Oscar. Theo nhiều nguồn tin, chính đạo diễn Park Chan Wook đã đề xuất nhà sản xuất điều hành để Downey đóng 4 nhân vật đều là người da trắng, nam giới, theo khuôn mẫu Mỹ.