Đạo diễn phim tài liệu tố Elon Musk là 'kẻ nói dối trắng trợn'

Khi bị người giàu nhất thế giới dọa kiện, đó chắc chắn là điều khá đáng sợ. Đạo diễn Alex Gibney đang rơi vào tình huống như vậy trước thời điểm bộ phim tài liệu Musk chính thức ra mắt vào ngày 9.10. Tác phẩm khắc họa Elon Musk, tỉ phú công nghệ kiêm nhà đầu tư, dưới góc nhìn không mấy tích cực.

Alex Gibney cho rằng Elon Musk nhiều lần phóng đại vai trò cá nhân trong thành công của Tesla và SpaceX, trong khi các thành tựu công nghệ phần lớn đến từ đội ngũ kỹ sư của hai công ty Ảnh: Reuters

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa Alex Gibney và Elon Musk

"Ông ấy có nguồn lực tài chính rất mạnh. Hãy thành thật một chút. Trong hệ thống pháp lý của chúng ta, tiền bạc có tiếng nói trong phòng xử án theo cách mà lẽ ra không nên có. Không phải lúc nào mọi người cũng thực sự bình đẳng trước pháp luật. Ông ấy có một núi tiền, ít nhất là trên giấy tờ, nhiều hơn bất kỳ ai trên hành tinh này", Alex Gibney chia sẻ với Deadline. Thông qua luật sư Alex Spiro, Elon Musk đã đề cập tới khả năng khởi kiện đạo diễn Alex Gibney vì tội phỉ báng liên quan đến một phân đoạn trong phim nói về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Trong phân đoạn này, Ashley St. Clair, người từng có quan hệ tình cảm với Elon Musk, cho biết trước ngày bầu cử, vị tỉ phú từng nói với cô rằng ông sẽ "tạo ra một sự bất thường trong ma trận" để bảo đảm ứng viên mà mình ủng hộ, ông Donald Trump, giành chiến thắng.

Nhà làm phim cho rằng một vụ kiện cũng có thể mở ra những vấn đề mà phía Elon Musk có thể không muốn bị đào sâu. Theo Alex Gibney, nếu một vụ kiện thực sự xảy ra, quá trình thu thập và công khai chứng cứ trước xét xử tại Mỹ có thể cho phép đội ngũ pháp lý của ông tiếp cận nhiều tài liệu liên quan đến những vấn đề được bộ phim đề cập: "Khi thực hiện một bộ phim về Henry Kissinger cách đây nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng rủi ro của việc khởi kiện người khác là chính bạn cũng tự đặt mình vào quá trình công khai chứng cứ".

Một trong những vấn đề ông muốn tìm hiểu là các tuyên bố của Elon Musk về khả năng tự lái của xe Tesla. Bộ phim đưa ra cáo buộc rằng Tesla đã che giấu dữ liệu được lưu trên một chiếc Model S liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại Florida (Mỹ) năm 2019. Chiếc xe lao qua một giao lộ hình chữ T, khiến một phụ nữ 22 tuổi thiệt mạng. Tác phẩm cũng đề cập những vụ tai nạn chết người khác có liên quan đến các xe Tesla sử dụng hệ thống Autopilot.

Một vấn đề khác mà Alex Gibney muốn làm rõ là vai trò của Elon Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, thường được gọi là DOGE, trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. "Một trong những điều tôi muốn theo đuổi trong quá trình công khai chứng cứ là dữ liệu mà DOGE đã tiếp cận. Hay chính xác hơn, họ đã lấy những gì?", Alex Gibney nói. Ông tiếp tục đặt câu hỏi liệu dữ liệu mà các thành viên DOGE từng có quyền truy cập hiện có được lưu trên các ổ cứng tại SpaceX hay không, cũng như chúng đang được sử dụng vào mục đích gì. Theo Alex Gibney, đây sẽ là những vấn đề đáng để chất vấn nếu một vụ kiện diễn ra.

Sau buổi công chiếu tại Venice vừa qua, Elon Musk công kích Alex Gibney trên X, gọi ông là "con người tồi tệ" và "không có chút liêm chính nào", đồng thời mô tả "ông ấy là một lão già cay cú đã mất phương hướng từ lâu". Alex Gibney cũng đáp trả gay gắt, gọi tỉ phú công nghệ là "kẻ nói dối". "Elon Musk không sáng lập Tesla, không phát minh ra công nghệ và cũng không tạo ra mô hình kinh doanh. Điều ông ấy tạo ra là một sứ mệnh và ông ấy đầu tư vào đó", nhà sản xuất phim nói.