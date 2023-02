Đạo diễn Steven Spielberg khóc rất nhiều trên phim trường khi thực hiện 'The Fabelmans'

Trước khi xem phim khán giả được xem đoạn clip đạo diễn Steven Spielberg chia sẻ: "The Fabelmans là bức thư tình tôi gửi đến gia đình nhưng cũng là bức thư tình gửi đến nghệ thuật điện ảnh. Đây là bộ phim cá nhân nhất mà tôi từng làm. Thay mặt toàn bộ diễn viên và ê-kíp, chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu khi xem phim giống như cảm giác mà chúng tôi đã có khi cùng nhau thực hiện bộ phim này".

Đạo diễn Steven Spielberg nhận 2 tượng Quả cầu vàng 2023 IMDb

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Hollywood Reporter, diễn viên Seth Rogen (đóng vai chú Bennie) tiết lộ rằng đạo diễn Steven Spielberg đã bật khóc rất nhiều lần trên phim trường mỗi khi chứng kiến món đồ nào đó trong tủ quần áo hoặc nhìn thấy các nhân vật trong mỗi bối cảnh quen thuộc.

"Tôi đã thấy ông khóc hàng chục lần trong suốt quá trình quay. Bộ phim thực sự rất đẹp và tôi nghĩ mọi người đều muốn tôn vinh những gì ông ấy đang làm", Seth Rogen nói.

Không bất ngờ khi The Fabelmans (tựa Việt The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng) đoạt hai tượng Quả cầu vàng bao gồm Phim chính kịch xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc, nhận 7 đề cử Oscar 2023. Steven Spielberg (76 tuổi) nổi tiếng qua hàng loạt siêu phẩm: Saving Private Ryan, The Lost World: Jarassic Park, Schindler's List, series Indiana Jones, E.T. the Extra-Terrestrial...

Cảnh trong phim The Fabelmans IMDb

Ngoài đời, cha mẹ Steven Spielberg ly dị khi ông 19 tuổi, đạo diễn đã "chiến tranh lạnh" với cha trong suốt 15 năm.

Nếu không biết về cuộc đời Steven Spielberg, khán giả có thể xem phim như một tác phẩm ý nghĩa về gia đình. The Fabelmans khắc họa nên hình ảnh của những bậc cha mẹ trong hành trình nâng cánh ước mơ cho con cái. Cách các nhân vật giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình sẽ mang đến cho khán giả nhiều thông điệp ý nghĩa về sự tử tế và tình yêu thương. Qua đó, phim cũng lý giải phần nào sự tác động của gia đình đến sự nghiệp của Steven Spielberg, nguồn động lực lớn giúp ông trở thành đạo diễn có phim đạt tổng doanh thu cao nhất toàn cầu hiện nay (hơn 10 tỉ USD).

Chủ đề nhất quán trong các tác phẩm về gia đình của Steven Spielberg là cảm giác ngạc nhiên và niềm tin trẻ thơ vào "sự tốt lành trong con người sẽ thắng thế".