Đạo diễn Steven Spielberg nhận giải Gấu vàng danh dự - Thành tựu trọn đời tại LHP Berlin

Steven Spielberg cho biết triển vọng làm những bộ phim mới tiếp tục khiến ông phấn khích ở tuổi 76, đồng thời tiết lộ những chi tiết mới về loạt phim HBO ông đã lên kế hoạch thực hiện.

Đạo diễn Steven Spielberg có những tác phẩm đạt doanh thu khủng và được yêu thích nhất trong lịch sử điện ảnh, bao gồm ET the Extra-Terrestrial, Jaws, Jurassic Park… Ông vừa hoàn thành hai bộ phim liên tiếp là bán tự truyện cuộc đời The Fabelmans và West Side Story - bộ phim về vở nhạc kịch kinh điển của sân khấu Broadway.

Đạo diễn Steven Spielberg nhận giải Gấu vàng danh dự - Thành tựu trọn đời tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 73 ở Đức Reuters

Ông nói với các phóng viên hôm 21.2: "Bất cứ điều gì xâm chiếm tôi khi còn là một đứa trẻ đều giống như cảm giác mà tôi giữ lại trong suốt những thập kỷ sau đó. Khi tôi tìm thấy một cuốn sách hoặc một kịch bản hoặc nảy ra một ý tưởng ban đầu để có thể tạo nên một bộ phim hay thì sự phấn khích đó sẽ lấn át mọi thứ".

Steven Spielberg, tuyên bố rằng ông "luôn yêu công việc và cần làm việc" dù tuổi cao. Ông đang hoàn thiện một kịch bản phim mà người bạn thân Stanley Kubrick đã bỏ dở vào thời điểm qua đời năm 1999.

"Chúng tôi đang thực hiện một bộ phim lớn cho HBO dựa trên kịch bản gốc Napoleon của Stanley. Một series phim gồm 7 phần", ông tiết lộ.

Quang cảnh lễ trao giải tại Berlin hôm 21.2 Reuters

Hồi tưởng lại hai năm làm phim "điên cuồng" vừa qua, Spielberg cho biết đại dịch đã thôi thúc ông quay lại thời thơ ấu của mình trong The Fabelmans.

"Mẹ tôi thường nói: 'Mẹ đã cho con rất nhiều tư liệu hay. Khi nào con sẽ sử dụng tư liệu đó?'. Nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy về đại dịch đã cho tôi can đảm để kể câu chuyện đời mình", ông thú nhận.

Steven Spielberg nổi tiếng với những bộ phim hấp dẫn, dễ tiếp cận, khuyên các nhà làm phim tương lai nên bắt đầu bằng câu chuyện hay: "Nếu bạn muốn trở thành một đạo diễn phim, trước hết hãy viết kịch bản. Bởi vì chính những câu chuyện sẽ khiến khán giả chú ý đến bạn, chứ không phải những cảnh quay".