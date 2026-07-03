Đạo diễn tiết lộ vì sao không có Minion giới tính nữ

Sau hơn một thập kỷ càn quét phòng vé toàn cầu với loạt phim Despicable me (tựa Việt: Kẻ trộm mặt trăng) cùng các phần ngoại truyện ăn khách, thương hiệu Minions vẫn giữ vững vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng thành công nhất lịch sử hoạt hình thế giới. Dù vậy, những bí ẩn xung quanh đặc điểm sinh học và nguồn gốc của các sinh vật màu vàng này vẫn luôn là đề tài khiến người hâm mộ tò mò.

Mới đây trong buổi phỏng vấn với tờ People, nhà làm phim 59 tuổi Pierre Coffin - người đồng sáng tạo kiêm lồng tiếng cho toàn bộ các Minion kể từ ngày đầu ra mắt đã có những chia sẻ vô cùng thú vị xoay quanh hậu trường sáng tạo của thương hiệu tỉ đô này.

Kẻ trộm mặt trăng là loạt phim hoạt hình có doanh thu lớn nhất mọi thời đại ẢNH: CẮT TỪ PHIM KẺ TRỘM MẶT TRĂNG 4

Vì sao thế giới Minions hoàn toàn vắng bóng nữ giới?

Đây có lẽ là câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trong các diễn đàn người hâm mộ. Nhiều khán giả từng kỳ vọng hãng phim Universal sẽ sớm giới thiệu một cô nàng Minion để làm phong phú thêm tuyến nhân vật. Tuy nhiên, đạo diễn Pierre Coffin khẳng định đây là lựa chọn chưa bao giờ cần thiết. "Tôi nghĩ một Minion nữ xuất hiện sẽ là sự khởi đầu của hồi kết", Coffin thẳng thắn chia sẻ.

Theo ông, việc cố đưa một nhân vật nữ vào nhóm vốn đã định hình từ lâu rất dễ biến thành một chiêu trò thương mại khiên cưỡng, thay vì xuất phát từ nhu cầu nghệ thuật cốt lõi. Vị đạo diễn tài năng cũng tiết lộ thêm rằng, trong quá trình phát triển kịch bản, đội ngũ biên kịch thực chất từng đưa ý tưởng này lên bàn cân. Họ từng thiết kế một phân cảnh khi các Minion đặt chân lên một hòn đảo hoang và chạm trán với một bộ tộc khác mà tất cả cư dân tại đó đều là giống cái. Dù vậy, ý tưởng này nhanh chóng bị gạt đi vì không thể phát triển sâu hơn. Đặc biệt, Coffin cho biết thêm một sự thật thú vị: "Trong hình dung của tôi, nếu có Minion nữ thì ngoại hình của họ cũng sẽ trông y hệt các Minion nam hiện tại mà thôi".

Bên cạnh câu chuyện giới tính, cách thức duy trì nòi giống của các sinh vật yêu chuối này cũng là một dấu hỏi lớn. Khi được hỏi về việc các Minion sinh sản ra sao, câu trả lời của cha đẻ loạt phim lại vô cùng ngắn gọn và đơn giản: "Chúng không sinh sản. Chúng chỉ tự nhiên có mặt trên đời thôi". Đồng thời, ông cũng xác nhận là các Minion hoàn toàn bất tử và không bao giờ già đi.

Bí mật đằng sau thứ ngôn ngữ 'Minionese'

Sự thành công của Minions phần lớn đến từ thứ ngôn ngữ xì xồ, hỗn tạp nhưng lại vô cùng dễ thương. Pierre Coffin thừa nhận bản thân cảm thấy có chút "gian lận" vì đây hoàn toàn không phải là một ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp thực sự. Để người xem dễ dàng thấu hiểu mạch phim, Coffin thường cài cắm các từ ngữ có âm điệu quen thuộc, đôi khi là tên các món ăn Ấn Độ hoặc tên các ca sĩ nổi tiếng để tạo tiếng cười. Sau khi phần hình ảnh của mỗi bộ phim hoàn tất, vị đạo diễn phải dành ra tới 3 tuần cô lập trong nhà để tự thu âm. Tuần đầu tiên dùng để chỉnh sửa các từ ngữ nhạy cảm có thể vô tình trùng với tiếng địa phương của các nước, hai tuần còn lại được dùng để "bản địa hóa" các tình tiết cốt truyện. Pierre Coffin hồi tưởng, trong hai phần phim Kẻ trộm mặt trăng đầu tiên, các Minion đúng là chỉ xuất hiện như một tập thể làm nền. Nhưng đến phần phim Ngoại truyện Minions, đội ngũ làm phim bắt buộc phải tách ra ba nhân vật có cá tính rõ rệt là Kevin, Stuart và Bob - lần lượt đại diện cho sự quyền lực, tính thờ ơ và nét ngây thơ.

Hiện tại, thương hiệu này vừa tái ngộ khán giả toàn cầu với phần phim mới nhất mang tên Minions và quái vật. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang tới một câu chuyện hỗn loạn, nực cười nhưng không kém phần dễ thương về cách các Minion "phá hoại" những thước phim kinh điển và vô tình gieo rắc quái vật lên thế giới.

Bộ phim Minions và quái vật hiện đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.