'Minions' dẫn đầu phòng vé Việt chỉ sau hai ngày chiếu sớm

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Minions và quái vật dẫn đầu thị trường về lượng chiếu với khoảng 4.500 suất mỗi ngày, trong ngày 27 và 28.6. Điều đáng chú ý là phim đạt được thành tích ấn tượng này ngay trong giai đoạn chiếu sớm, trước khi phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.

Thành tích này giúp tác phẩm của Illumination vượt qua nhiều bộ phim đang chiếu rạp để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Việc các cụm rạp phân bổ số lượng suất chiếu lớn cũng cho thấy kỳ vọng cao dành cho thương hiệu Minions vốn luôn có sức hút với khán giả gia đình trong mùa hè. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại châu Á công chiếu bộ phim này.

Những chú Minions màu vàng vô tình trở thành các ngôi sao điện ảnh trong phần phim mới ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM MINIONS VÀ QUÁI VẬT

Tại các hệ thống rạp lớn, các suất chiếu của Minions và quái vật liên tục ghi nhận tình trạng lấp đầy ấn tượng. Tác phẩm nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Phần đông người xem đánh giá cao tính giải trí thuần túy, yếu tố hài hước duyên dáng đặc trưng và những pha chọc cười của binh đoàn chuối vàng. Nhiều khán giả chia sẻ họ đã có những giây phút cười thả ga và thư giãn trọn vẹn tại rạp.

Sức hút từ giải trí gia đình

Theo Box Office, tại thị trường quốc tế tính đến 29.6, phim thu 10,349 triệu USD ngoài Bắc Mỹ, trong đó Pháp đạt 6,1 triệu USD, Úc đạt 2,3 triệu USD, Bỉ đạt 233.000 USD.

Phim lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, thời kỳ đầu của điện ảnh. Phim giới thiệu một nhóm Minions mới, trong đó hai nhân vật trung tâm là James và Henry. Trên hành trình tìm một chủ nhân xấu xa để phụng sự, họ lạc vào phim trường Hollywood và nảy ra ý định làm một bộ phim quái vật của riêng mình. Từ đây, nhóm Minions vô tình giải phóng các sinh vật quái dị ra thế giới, khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Bộ phim kết hợp chất hài hỗn loạn quen thuộc của Minions với không khí phim quái vật cổ điển và yếu tố châm biếm ngành công nghiệp điện ảnh. Thay vì câu chuyện gia đình của Gru, phần này tập trung vào hành trình các Minions chinh phục Hollywood, trở thành ngôi sao, đánh mất mọi thứ rồi hợp sức sửa chữa rắc rối do chính họ gây ra.

Phim còn mang lại những thông điệp tích cực và xúc động cho người xem. Đó là sự can đảm tách khỏi bầy đàn khi thay vì chỉ biết phục tùng vô điều kiện một kẻ phản diện. James và Henry đã bước ra khỏi "tập thể" để dấn thân tìm kiếm mục đích sống và tự đi trên đôi chân của mình. Đó còn là giá trị của tình bạn và sự sẻ chia thể hiện qua sự gắn kết giữa cặp đôi Minions mới trong hoàn cảnh khắc nghiệt tại kinh đô điện ảnh. Điểm nhấn đặc biệt đối với khán giả Việt Nam là sự góp mặt của nghệ sĩ Trấn Thành trong vai trò lồng tiếng. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi gây ấn tượng với nhân vật Gru trong Kẻ trộm mặt trăng 2, Trấn Thành tái ngộ vũ trụ Minions khi đảm nhận lồng tiếng vai Max - một đạo diễn đầy tham vọng của Hollywood thập niên 1920.

Sự thành công bước đầu của bộ phim tại phòng vé Việt không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát. Thương hiệu này từ lâu đã sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu tại Việt Nam, từ trẻ em, thanh thiếu niên cho đến các bậc phụ huynh. Minions và quái vật dự kiến chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 1.7.