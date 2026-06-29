'Michael' trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Tác phẩm điện ảnh Michael về cuộc đời của “ông hoàng nhạc pop” đã chính thức cán mốc doanh thu 977,4 triệu USD toàn cầu sau hai tháng công chiếu. Thành tích ngoạn mục này giúp bộ phim chính thức vượt qua siêu phẩm Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan để trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Xô đổ những kỷ lục phòng vé

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Box Office, bom tấn đã bỏ túi tổng cộng 977,4 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Với con số này, tác phẩm của đạo diễn Antoine Fuqua đã chính thức vượt qua kỷ lục 975 triệu USD do siêu phẩm đoạt giải Oscar Oppenheimer thiết lập năm 2023. Đây được xem là một kỳ tích, bởi trước đó phim từng được đánh giá là một biểu tượng phòng vé vô cùng kiên cố đối với thể loại phim chính kịch lịch sử dài gần 3 tiếng.

Theo Variety, tại thị trường Bắc Mỹ, Michael chứng minh sức hút bền bỉ khi duy trì mức doanh thu trên 1 triệu USD mỗi ngày cho đến tận ngày thứ 52 trụ rạp. Tính đến nay, phim đã gặt hái được 370,2 triệu USD tại khu vực này, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại của hãng Lionsgate. Ở thị trường quốc tế, di sản âm nhạc của Michael Jackson vẫn vẹn nguyên giá trị sau nhiều năm ông qua đời khi đem về tới 607,2 triệu USD. Bộ phim đặc biệt bùng nổ tại các quốc gia như Vương quốc Anh (70 triệu USD), Pháp (trên 55 triệu USD), tiếp theo là Mexico, Brazil và Úc (đều vượt mốc 30 triệu USD). Riêng tại thị trường Nhật Bản, dù khởi chiếu muộn hơn vào tháng 6, phim cũng đang tiến sát cột mốc 20 triệu USD.

Bộ phim tái hiện cuộc đời Michael Jackson từ thời hoạt động cùng nhóm Jackson 5 đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí lớn nhất thế giới ẢNH: CẮT TỪ PHIM MICHAEL

Kỳ vọng cột mốc 1 tỉ USD bất chấp những tranh cãi trái chiều

Bộ phim do Antoine Fuqua đạo diễn, gây chú ý khi giao vai chính Michael Jackson cho Jaafar Jackson - cháu trai ruột ngoài đời của nam ca sĩ. Đây là màn chào sân điện ảnh đầu tay của Jaafar và anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng nhờ màn hóa thân xuất sắc, tái hiện tỉ mỉ từ giọng hát đến các bước nhảy huyền thoại.

Theo Deadline, mặc dù gặt hái thành công thương mại khổng lồ nhờ lượng người hâm mộ trung thành quay lại rạp nhiều lần, phim vẫn vấp phải một số phản hồi trái chiều từ giới phê bình. Nhiều nhà đánh giá điện ảnh cho rằng bộ phim đã chọn cách tiếp cận quá an toàn và giảm nhẹ khi chủ động bỏ qua những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nhắm vào nam ca sĩ trong giai đoạn sau của sự nghiệp. Phim chủ yếu khép lại ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng (chuyến lưu diễn Bad World Tour năm 1988). Tuy nhiên, chính việc né tránh các khía cạnh tranh cãi khốc liệt nhất đã giúp Lionsgate tối ưu hóa chiến dịch truyền thông, tập trung tối đa vào các yếu tố chiều lòng số đông đại chúng thông qua việc tái hiện mãn nhãn các buổi concert và các video âm nhạc kinh điển.

Hiện tại, giới quan sát nhận định Michael đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành bộ phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử điện ảnh chạm đến vạch đích 1 tỉ USD toàn cầu. Thành công vang dội này là minh chứng cho thấy dòng phim tiểu sử âm nhạc vẫn đang là “mỏ vàng” tại Hollywood. Hãng thông tấn nước ngoài tiết lộ, Lionsgate hiện đã lên kế hoạch bật đèn xanh cho ít nhất một dự án điện ảnh tiếp theo liên quan đến cuộc đời của ông hoàng nhạc pop.