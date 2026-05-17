Lội ngược dòng, bộ phim về Michael Jackson trở lại vị trí số 1 phòng vé

Châu Mộc
17/05/2026 08:37 GMT+7

Không chỉ xuất sắc đánh bại quán quân tuần trước là 'Obsession', bộ phim 'Michael' còn chứng minh sức hút vượt trội của mình khi vượt qua 'The devil wears prada 2', chính thức giành lại vị trí số 1 phòng vé Bắc Mỹ tuần này.

Bộ phim tiểu sử về Michael Jackson của hãng Lionsgate và Graham King, Michael, đã chứng minh được sức bền đáng kinh ngạc tại phòng vé khi giành lại vị trí quán quân từ bộ phim kinh dị Obsession của hãng Sony trong dịp cuối tuần này tại thị trường Bắc Mỹ.

Jaafar Jackson vào vai người chú ruột của mình trong bộ phim Michael

Theo các số liệu ước tính, bộ phim Michael của đạo diễn Antoine Fuqua đã thu về thêm 18,5 triệu USD trong dịp cuối tuần thứ ba công chiếu, nâng tổng doanh thu nội địa của tác phẩm lên mức 152,4 triệu USD. Trên phạm vi quốc tế, bộ phim do Jaafar Jackson (cháu trai của Michael Jackson) thủ vai chính tiếp tục gặt hái thành công lớn, mang về thêm 24 triệu USD để chạm mốc tổng doanh thu toàn cầu là 310 triệu USD.

Trong khi đó, quán quân của tuần trước là Obsession - bộ phim giật gân có sự tham gia của Sydney Sweeney và Glen Powell - đã tụt xuống vị trí thứ hai với 14,2 triệu USD trong tuần thứ hai ra rạp. Dù giảm 52% doanh thu so với tuần mở màn, tác phẩm kinh phí thấp này vẫn là một chiến thắng lớn cho Sony khi đã tích lũy được 58 triệu USD tại thị trường nội địa tính đến thời điểm hiện tại.

Các chuyên gia phân tích phòng vé nhận định rằng việc Michael lội ngược dòng để chiếm lại vị trí dẫn đầu cho thấy sức hút lâu dài từ âm nhạc và cuộc đời của "ông hoàng nhạc pop", bất chấp những tranh cãi xung quanh nội dung bộ phim trước khi phát hành. Hãng Lionsgate kỳ vọng tác phẩm sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định này khi bước vào mùa phim hè sắp tới.

Thành công của Michael được xem là tín hiệu cho thấy dòng phim tiểu sử âm nhạc vẫn còn sức hút mạnh tại Hollywood, đặc biệt với những biểu tượng văn hóa có lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Giới chuyên môn nhận định bộ phim không chỉ thu hút khán giả hoài niệm về thời hoàng kim của Michael Jackson mà còn tiếp cận được lớp khán giả trẻ thông qua mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

