‘Toy story 5' đạt doanh thu phòng vé mở màn cao nhất năm 2026

Theo Variety, dù đã ra mắt được hơn 30 năm, các nhân vật đồ chơi của hãng Disney và Pixar vẫn là "vua phòng vé" không thể thay thế. Phim hoạt hình Toy story 5 vừa có màn chào sân bùng nổ với doanh thu ước tính lên đến 160 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần. Thành tích này giúp phim vượt Super mario galaxy movie, tác phẩm từng mở màn với 131,7 triệu USD, để trở thành phim có doanh thu ra mắt nội địa lớn nhất năm. Ở thị trường quốc tế, bộ phim cũng bỏ túi thêm 152 triệu USD, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên con số là 312 triệu USD.

Phá vỡ hàng loạt kỷ lục

Theo NBC News, ra đời sau phần phim gốc đầu tiên tới 31 năm, Toy story 5 đã xô đổ kỷ lục của chính thương hiệu này khi vượt xa phần tiền nhiệm Toy story 4 (đạt 120 triệu USD mở màn vào năm 2019). Trong lịch sử phim hoạt hình, hiện chỉ có duy nhất bom tấn Incredibles 2 (2018) có doanh thu mở màn ba ngày cuối tuần cao hơn (182,7 triệu USD).

Toy story 5 vừa lập kỷ lục doanh thu phòng vé mới cho loạt phim Toy story ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM TOY STORY 5

Thành công này mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Walt Disney Co. Trước khi phần 5 ra rạp, chuỗi phim này đã thu về hơn 3 tỉ USD tiền bán vé toàn cầu, chưa kể hàng tỉ USD từ việc bán vật phẩm. Dù thương hiệu này tưởng chừng đã khép lại trọn vẹn ở phần 3 (năm 2010), quyết định hồi sinh nó sau gần một thập kỷ dù từng gây không ít tranh cãi nhưng lại đang chứng minh hiệu quả thương mại vượt trội. Toy story 4 cán mốc 1 tỉ USD và phần 5 này gần như sẽ lặp lại thành tích đó. Đi kèm với thành công là mức đầu tư không hề nhỏ. Disney đã chi tới 250 triệu USD để sản xuất phần phim này, chưa tính chi phí marketing. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của dàn sao lồng tiếng kỳ cựu bao gồm Tom Hanks (vai Woody), Tim Allen (vai Buzz Lightyear) và Joan Cusack (vai Jessie).

Trong phần phim mới này, cốt truyện xoay quanh việc nhóm đồ chơi quen thuộc bị ngó lơ khi cô bé Bonnie có một chiếc máy tính bảng mới. Đặc biệt, phim còn thu hút sự chú ý nhờ ca khúc mới I knew it, i knew you do ngôi sao nhạc pop Taylor Swift thể hiện. Sự xuất hiện của Toy story 5 kết hợp với hiện tượng phim kinh dị kinh phí thấp Obsession (thu về thêm 14,2 triệu USD ở tuần thứ 6 ra rạp) đã giúp doanh thu phòng vé mùa hè tại thị trường Bắc Mỹ tăng vọt 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

‘Toy Story 5’ giành ngôi vương, chấm dứt sự thống trị của 'Colony'

Theo Box Office Hàn Quốc, Toy story 5 có màn ra mắt bùng nổ tại thị trường Hàn Quốc vào dịp cuối tuần qua. Sự xuất hiện của bộ phim đã chặn đứng chuỗi ngày thống trị của phim Colony, đẩy bộ phim này xuống vị trí thứ hai sau nhiều tuần liên tiếp giữ ngôi vương.

Kết quả khả quan của Toy story 5 được xem là tín hiệu tích cực đối với Disney và Pixar sau giai đoạn không ít thử thách. Trong những năm gần đây, một số dự án hoạt hình của hãng không đạt kỳ vọng về doanh thu. Thành công ban đầu của phần phim mới được đánh giá là bước trở lại đầy thuyết phục của thương hiệu hoạt hình hàng đầu thế giới.