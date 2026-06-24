Michael Jackson đã nhân bản ADN của chính mình?

Hơn 15 năm sau ngày Michael Jackson qua đời, những câu chuyện chưa từng được xác thực về cuộc đời ông vẫn liên tục xuất hiện và thu hút sự chú ý của công chúng.

Tham vọng bất tử gây tranh cãi của Michael Jackson

Ngày 23.6, RadarOnline đăng tải bài viết dẫn lời một số nguồn tin cho rằng Michael Jackson từng dành sự quan tâm đặc biệt cho công nghệ nhân bản vô tính và thậm chí có ý định tạo ra một bản sao của chính mình trong tương lai.

Các nguồn tin cho rằng Michael Jackson từng đặc biệt quan tâm đến công nghệ nhân bản vô tính và khả năng kéo dài sự tồn tại của con người bằng khoa học Ảnh: Reuters

Theo một nguồn tin thân cận được RadarOnline dẫn lời, Michael Jackson từng có niềm tin mạnh mẽ vào việc kéo dài sự tồn tại của bản thân thông qua khoa học. Người này cho biết: "Michael rất hào hứng với ý tưởng được nhân bản. Ông muốn tồn tại mãi mãi". Thông tin trên cũng được củng cố bằng lời kể của Al Bowman, tài xế riêng từng làm việc cho Michael Jackson trong suốt 10 năm.

Al Bowman cho biết vào năm 2002, ông từng đưa Michael Jackson cùng người bạn thân là nhà ảo thuật Uri Geller tới tham dự một hội nghị về công nghệ nhân bản tại Las Vegas (Mỹ). Theo lời kể của Al Bowman, Michael Jackson đặc biệt quan tâm đến phong trào Raëlian, một tổ chức nổi tiếng với quan điểm cho rằng nhân bản con người là chìa khóa dẫn đến sự sống vĩnh cửu. "Ông ấy bước ra khỏi hội nghị với sự phấn khích như một đứa trẻ. Michael cười rất nhiều và vô cùng hào hứng", Al Bowman nhớ lại.

Người tài xế này cho biết ông từng nghe Michael Jackson nói chuyện với Uri Geller trên xe limousine sau sự kiện. Theo Al Bowman, nam ca sĩ đã bày tỏ mong muốn tạo ra một phiên bản thu nhỏ của chính mình để tiếp nối di sản nghệ thuật trong tương lai.

Al Bowman cho biết Michael Jackson từng đặc biệt quan tâm đến trường hợp nhân bản thành công cừu Dolly tại Anh vào năm 1996. Ông khẳng định ngôi sao ca nhạc nổi tiếng luôn bị cuốn hút bởi các thành tựu khoa học liên quan đến công nghệ nhân bản.

Không chỉ Al Bowman, Michael C. Luckman, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ngoài trái đất New York, cũng đưa ra những tuyên bố gây chú ý. Michael C. Luckman cho biết ông từng được nghe rằng Michael Jackson đã lưu trữ tinh trùng tại ba cơ sở y tế khác nhau trên thế giới với mục đích sử dụng trong tương lai sau khi qua đời. Theo Michael C. Luckman, thông tin này được ông tiếp nhận từ cố nhà thiết kế thời trang Andre Van Pier, người từng thiết kế trang phục biểu diễn cho Michael Jackson và em gái Janet Jackson.

Michael C. Luckman cho rằng mong muốn của Michael Jackson là tạo ra những cá thể mang ADN của mình để tiếp tục duy trì di sản nghệ thuật sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những tuyên bố nói trên chưa từng được xác nhận bởi gia đình Jackson, các cơ sở y tế liên quan hoặc bất kỳ tài liệu khoa học độc lập nào.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học hay tài liệu chính thức nào xác nhận Michael Jackson từng nhân bản ADN của bản thân Ảnh: Reuters

Dù đã có ba người con gồm Prince Jackson, Paris Jackson và Prince Michael II, một số nguồn tin vẫn cho rằng Michael Jackson chưa bao giờ từ bỏ sự quan tâm đối với ý tưởng nhân bản vô tính. Michael C. Luckman còn đưa ra nhận định rằng các mẫu sinh học được cho là của Michael Jackson đã được chuyển từ một cơ sở hỗ trợ sinh sản tại Los Angeles (Mỹ) sang Anh để bảo quản. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng công khai chứng minh cho tuyên bố này.

Cho đến nay, không có bằng chứng khoa học hoặc tài liệu chính thức nào xác nhận Michael Jackson từng nhân bản ADN của bản thân hay có một bản sao sinh học được tạo ra từ vật liệu di truyền của ông. Phần lớn những thông tin liên quan đến câu chuyện này đều xuất phát từ lời kể của các cá nhân hoặc những giả thuyết chưa được kiểm chứng.

Dù vậy, sự quan tâm đặc biệt của Michael Jackson đối với khoa học, công nghệ và ý tưởng kéo dài di sản cá nhân tiếp tục là chủ đề khiến người hâm mộ tò mò nhiều năm sau khi giọng ca Billie Jean qua đời.