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Giải trí

Michael Jackson lại lập thêm kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' dù đã qua đời

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
05/06/2026 15:22 GMT+7

Với sự trở lại của 'Chicago', Michael Jackson tiếp tục duy trì thành tích có các ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở 6 thập niên liên tiếp, từ thập niên 1970 đến nay. Điều này cho thấy sức sống bền bỉ của di sản âm nhạc mà 'ông hoàng nhạc pop' để lại.

Kỷ lục được xác lập nhờ ca khúc Chicago bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 30 trên Billboard Hot 100. Dù ra mắt từ năm 2014 trong album hậu kỳ Xscape, Chicago đến nay mới lần đầu vào Billboard Hot 100, đồng thời trở thành ca khúc đầu tiên của Michael Jackson xuất hiện trên bảng xếp hạng này trong thập niên 2020.

Michael Jackson lại lập thêm kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' dù đã qua đời - Ảnh 1.

Dù đã qua đời từ năm 2009, Michael Jackson vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử âm nhạc đại chúng

ẢNH: AP

Theo số liệu từ Luminate, ca khúc ghi nhận khoảng 10,7 triệu lượt phát trực tuyến tại Mỹ trong tuần từ ngày 22 - 28.5, qua đó đủ điều kiện để góp mặt trên bảng xếp hạng danh giá của Billboard.

Sức sống bền bỉ của một tượng đài âm nhạc

Dù không phải là bản hit lớn khi mới ra mắt, Chicago vẫn âm thầm duy trì sức hút trong nhiều năm qua. Tính đến nay, ca khúc đã đạt khoảng 388 triệu lượt phát trực tuyến trên các nền tảng nghe nhạc. Giới chuyên môn cho rằng sự gia tăng về lượng nghe có liên quan đến làn sóng quan tâm trở lại dành cho di sản âm nhạc của Michael Jackson sau khi bộ phim tiểu sử Michael được quảng bá rộng rãi. Bên cạnh đó, việc các ca khúc của nam nghệ sĩ liên tục được sử dụng trên TikTok cũng góp phần đưa những bản nhạc cũ tiếp cận thế hệ khán giả mới.

Trước Chicago, một số ca khúc khác thuộc album Xscape cũng từng vào Billboard Hot 100. Trong đó, Love Never Felt So Good kết hợp cùng Justin Timberlake từng vươn lên vị trí thứ 9, còn Slave to the Rhythm đạt hạng 45.

Michael Jackson bắt đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100 từ thập niên 1970 với 11 ca khúc vào bảng xếp hạng. Sang thập niên 1980, sự nghiệp của ông bước vào thời kỳ đỉnh cao khi có tới 20 ca khúc góp mặt trên Hot 100.

Thập niên 1990 chứng kiến thêm 12 ca khúc mới vào bảng xếp hạng, trong khi giai đoạn những năm 2000 ghi nhận thêm 4 bài hát khác. Sau khi Michael Jackson qua đời vào tháng 6.2009, âm nhạc của ông vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ. Từ năm 2010 đến 2019, nam ca sĩ tiếp tục có thêm 4 lần xuất hiện trên Billboard Hot 100 nhờ sự quan tâm của công chúng đối với kho tàng âm nhạc đồ sộ mà ông để lại.

Michael Jackson lại lập thêm kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' dù đã qua đời - Ảnh 2.

"Ông hoàng nhạc pop" hiện sở hữu hàng chục ca khúc từng góp mặt trên bảng xếp hạng danh giá Billboard hot 100

ẢNH: REUTERS

Với thành tích mới nhất từ Chicago, Michael Jackson hiện sở hữu tổng cộng 52 ca khúc từng góp mặt trên Billboard Hot 100 trong sự nghiệp. Ca khúc đầu tiên giúp ông ghi danh trên bảng xếp hạng là Got to Be There vào năm 1972, tức cách đây hơn nửa thế kỷ.

Trước khi Chicago trở lại Billboard Hot 100, lần gần nhất Michael Jackson góp mặt trên bảng xếp hạng là với ca khúc Don't Matter to Me của Drake vào năm 2018. Đây là sản phẩm được hoàn thiện nhiều năm sau khi Michael Jackson qua đời và sử dụng các bản thu âm giọng hát lưu trữ mà ông thực hiện khi còn sống. Ca khúc này cũng đánh dấu lần thứ 30 Michael Jackson có bài hát vào top 10 Billboard Hot 100.

Thời gian gần đây, nhiều ca khúc kinh điển của nam nghệ sĩ như Billie Jean, Human NatureDon't Stop 'Til You Get Enough cũng đồng loạt trở lại bảng xếp hạng. Đáng chú ý, hồi tháng 5, Michael Jackson từng có tới 6 ca khúc xuất hiện cùng lúc trên Billboard Hot 100, điều chưa từng xảy ra kể từ khi ông mất.

Gần 17 năm sau ngày qua đời, Michael Jackson vẫn liên tục phá vỡ những kỷ lục mới, cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thế giới.

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