2,5 tỉ USD của Michael Jackson ra sao sau cái chết của người quản lý di sản?

Theo TMZ, sức khỏe của John McClain đã suy giảm trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết hiện vẫn chưa được công bố.

Khối di sản của Michael Jackson vẫn hằng ngày sinh lời

John McClain là một nhân vật có tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ khi từng đảm nhiệm nhiều vai trò như nhà sản xuất, giám đốc A&R và điều hành hãng thu âm. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông từng hợp tác với hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Michael Jackson, Janet Jackson, Ice Cube, Dr. Dre, Kirk Franklin hay Teddy Riley.

Cái chết của John McClain khiến tương lai quỹ di sản Michael Jackson được khán giả đặt dấu hỏi lớn Ảnh: AP

Năm 1998, Los Angeles Times từng gọi ông là "một trong những nhân vật tài năng và được kính trọng nhất của nền âm nhạc da màu".

Sau khi Michael Jackson qua đời vào ngày 25.6.2009, John McClain cùng luật sư John Branca được chỉ định làm đồng quản lý khối di sản của "ông hoàng nhạc pop". Dưới sự điều hành của hai người, khối tài sản từng chìm trong nợ nần của Michael Jackson đã được vực dậy mạnh mẽ thông qua nhiều dự án lớn như show diễn của Cirque du Soleil lấy cảm hứng từ nam ca sĩ, bộ phim tài liệu hòa nhạc This Is It phát hành năm 2009 và bộ phim tiểu sử Michael ra mắt năm nay.

John McClain cũng tham gia sản xuất nhiều dự án liên quan đến Michael Jackson như Michael Jackson's Halloween (2017), Michael Jackson: Slave to the Rhythm (2014) và Bad 25 (2012).

Thời gian gần đây, John McClain và John Branca cũng trở thành tâm điểm chú ý vì các tranh chấp pháp lý với Paris Jackson - con gái của Michael Jackson. Các luật sư đại diện cho quỹ di sản Michael Jackson cho biết họ cảm thấy được minh oan sau khi thẩm phán ca ngợi công việc mà hai người đã làm suốt 17 năm qua. Theo thẩm phán, John McClain và John Branca đã "tạo ra khối tài sản mang tính thế hệ thực sự cho những người thừa kế".

Các dự án âm nhạc, phim ảnh và nhạc kịch giúp di sản Michael Jackson liên tục sinh lời sau nhiều năm Ảnh: AP

Dù qua đời từ năm 2009, Michael Jackson được xem là nghệ sĩ đã mất kiếm tiền nhiều nhất thế giới nhiều năm liên tiếp theo thống kê của Forbes. Khối di sản của giọng ca Billie Jean hiện được ước tính trị giá từ 2 đến 3,5 tỉ USD nhờ nguồn thu khổng lồ từ bản quyền âm nhạc, phim ảnh, nhạc kịch Broadway, show diễn tại Las Vegas (Mỹ) cùng các hợp đồng khai thác hình ảnh và thương mại.

Đáng chú ý, trước khi qua đời, Michael Jackson đang gánh khoản nợ khoảng 500 triệu USD với 65 chủ nợ khác nhau. Tuy nhiên, khối tài sản này đã "hồi sinh" ngoạn mục sau khi được giao quyền quản lý cho John Branca và John McClain. Chỉ riêng việc bán danh mục âm nhạc ATV cho Sony năm 2016 đã mang về khoảng 750 triệu USD. Đến năm 2024, quỹ di sản tiếp tục bán 50% quyền khai thác danh mục âm nhạc của Michael Jackson cho Sony với giá khoảng 600 triệu USD, tạo nên một trong những thương vụ âm nhạc lớn nhất lịch sử.

Theo Forbes, sự ra đi của John McClain hiện chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu hay hoạt động của quỹ di sản Michael Jackson. Trên thực tế, quỹ di sản của Michael Jackson được vận hành theo hệ thống pháp lý và tài chính đã xây dựng suốt gần 17 năm qua, trong đó luật sư John Branca vẫn là đồng quản lý còn lại và tiếp tục nắm vai trò điều hành chính. Nhiều chuyên gia trong ngành giải trí Mỹ nhận định bộ máy quản lý của quỹ di sản hiện đã hoạt động rất ổn định, sở hữu mạng lưới luật sư, cố vấn đầu tư và đối tác thương mại quy mô lớn nên khó xảy ra biến động lớn chỉ vì sự ra đi của một cá nhân.